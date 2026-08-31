Kemianteollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan suunnitelma koskee koko organisaatiota. Muutosneuvottelut saattavat johtaa lyhyellä aikavälillä 40 työsuhteen päättymiseen. Pitkän aikavälin henkilöstövaikutukset saattavat johtaa 21 työsuhteen päättymiseen.

Osana suunnitelmaa on Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtäminen Turkuun tulevien vuosien aikana. Kiillon mukaan siirto edellyttää Turun tehtaan tuotantokapasiteetin kasvattamista sekä investointeja tuotannon kehittämiseen Suomessa.

Yhtiön mukaan se on viimeisen vuoden aikana uudistanut toimintamalliaan ja tarkastellut organisaatiorakennettaan. Muutosneuvottelut aloitetaan yhtiön kilpailukyvyn ja investointikyvyn vahvistamiseksi.

Muutosneuvottelut alkavat keskiviikkona ja niiden arvioidaan päättyvän viimeistään syyskuun 27. päivä.

Kiilto työllistää Suomessa noin 460 henkilöä. Yhteensä yhtiöllä on työntekijöitä noin 730 yhdeksässä maassa.

Kiilto valmistaa ja myy kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä liiketoiminta-alueella. Näitä ovat rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia ja kuluttajatuotteet. Kuluttajille Kiilto myy muun muassa pesuaineita.