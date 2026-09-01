Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi alkaa – afrikkalaisen sikaruton torjunta esilläNeuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä.
Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahankäyttöä.
Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen.
Budjetti pohjaa pitkälti jo aiemmin tehtyihin päätöksiin.
Lisäksi hallitus tulee keskustelemaan esimerkiksi keinoista afrikkalaisen sikaruton torjuntaan.Artikkelin aiheet
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