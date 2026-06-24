Sää lämpenee ‒ jopa hellettä luvassaLoppuviikosta Suomeen vähitellen virtaa lämmintä ilmamassaa etelämpää Euroopasta.
Länsi-Euroopassa mitataan tällä hetkellä hurjia hellelukemia.
Meillä täällä Suomessa sää on viileämpää, joskin loppuviikosta Suomen ylle virtaa lämpimämpää ilmamassaa. Hellelukemia mitataan todennäköisimmin viikon vaihteessa.
Torstaina maan pohjois- ja itäosassa tulee joitakin sadekuuroja, myös muualla hyvin paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Pilvisyys vaihtelee ja lämpötila kohoaa yleisesti maan etelä- ja keskiosissa 20 asteen tuntumaan.
Perjantaina sadekuurot jatkuvat pohjoisessa ja itärajan tuntumassa. Perjantai-illan aikana maan länsiosan ylle saapuu lännestä yhtenäisempi sadealue.
Lauantaiyön aikana maan etelä- ja keskiosissa vettä sataa 1-10 millimetriä. Lauantaipäivänä sateet painottuvat Lappiin, etelämpänä on pitkälti poutaista ja länsipainotteisesti aurinkoistakin.
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.Artikkelin aiheet
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