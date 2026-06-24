Sää lämpenee ‒ jopa hellettä luvassa Loppuviikosta Suomeen vähitellen virtaa lämmintä ilmamassaa etelämpää Euroopasta.

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Heinäpoudat ovat ainakin etelässä ja lännessä mahdollisia. Paikallisten sadekuurojen riski leijuu silti ilmassa. Kuvituskuva. Kuva: Taina Renkola

Uutiset | Sää Laura Tuomola

Länsi-Euroopassa mitataan tällä hetkellä hurjia hellelukemia.

Meillä täällä Suomessa sää on viileämpää, joskin loppuviikosta Suomen ylle virtaa lämpimämpää ilmamassaa. Hellelukemia mitataan todennäköisimmin viikon vaihteessa.

Torstaina maan pohjois- ja itäosassa tulee joitakin sadekuuroja, myös muualla hyvin paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Pilvisyys vaihtelee ja lämpötila kohoaa yleisesti maan etelä- ja keskiosissa 20 asteen tuntumaan.

Viikonlopuksi voi lounaaseen saapua jopa helle. Kuva: Ilmatieteen laitos

Perjantaina sadekuurot jatkuvat pohjoisessa ja itärajan tuntumassa. Perjantai-illan aikana maan länsiosan ylle saapuu lännestä yhtenäisempi sadealue.

Lauantaiyön aikana maan etelä- ja keskiosissa vettä sataa 1-10 millimetriä. Lauantaipäivänä sateet painottuvat Lappiin, etelämpänä on pitkälti poutaista ja länsipainotteisesti aurinkoistakin.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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