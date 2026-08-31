Parisuhteessa oleva ikääntynyt nainen juo enemmän alkoholia kuin ilman kumppania elävä

Parisuhteessa elävät ikääntyneet käyttävät enemmän alkoholia kuin yksinasuvat. Erityisesti parisuhteessa elävät ikääntyneet naiset juovat enemmän kuin ilman kumppania elävät naiset. Tieto selviää Åbo Akademin, Högskolan på Ålandin ja ruotsalaisen Uumajan yliopiston tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin siviilisäädyn ja sen muutosten yhteyttä ikääntyneiden alkoholinkäyttöön Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Ruotsin Västerbottenissa.

Tutkimuksessa käytettiin vuosina 2016 ja 2021 postitse toteutettujen kyselyiden tietoja. Kysely lähetettiin tiettyinä vuosina syntyneille henkilöille alueilla.