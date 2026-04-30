Ex-elintarvikemarkkinavaltuutetulle syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta ja lahjusrikkomuksesta Syytteet koskevat valtuutetun virkatehtävien hoitoa vuosina 2019–2023.

VESA MOILANEN / LEHTIKUVA.

STT

Syyttäjä on nostanut entistä elintarvikemarkkinavaltuutettua Olli Wikbergiä vastaan syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta ja lahjusrikkomuksesta. Syyttäjälaitos kertoi asiasta torstaina. Wikberg on kiistänyt syyllisyytensä.

Poliisi tutki asiaa myös petoksena, mutta syyttäjä teki asiassa päätöksen syyttämättä jättämisestä.

Ruokavirasto teki poliisille tutkintapyynnön Wikbergistä marraskuussa 2023, ja alkuvuonna 2024 maa- ja metsätalousministeriö pidätti Wikbergin virantoimituksesta rikostutkinnan takia.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan. Valtuutettu muun muassa valvoo elintarvikemarkkinalaissa säädettyjen vaatimusten ja kieltojen noudattamista sekä antaa elintarvikeketjuun liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia.