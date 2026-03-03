Viisi ihmistä kuoli rakennuspalossa Vantaalla, osa uhreista lapsia – poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi Pelastuslaitos sai keskisuuresta rakennuspalosta hälytyksen hieman kello puoli kuuden jälkeen tiistaiaamuna. STT:n tietojen mukaan palossa olisi kuollut kolme lasta sekä äiti ja isä.

LEHTIKUVA. Kuva: Heikki Saukkomaa

Vantaalla Pähkinärinteessä viisi ihmistä on kuollut suuressa rakennuspalossa, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.

Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja on ottanut kiinni yhden ihmisen rikoksesta epäiltynä.

STT:n tietojen mukaan palossa olisi kuollut kolme lasta sekä äiti ja isä. Tiedot ovat peräisin kahdesta erillisestä somalilähteestä, joita STT on haastatellut palopaikan lähellä.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttilan tiedossa on, että palossa kuoli yksi päiväkoti-ikäinen ja yksi kouluikäinen lapsi. Anttila kertoo STT:lle, että 57 ihmistä evakuoitiin palon vuoksi.

STT:llä ei ole varmaa tietoa siitä, onko perheenjäseniä selviytynyt palosta hengissä.

Poliisi ei ole vahvistanut muita tietoja uhreista kuin palossa kuolleiden määrän.

Pelastuslaitos sai keskisuuresta rakennuspalosta hälytyksen hieman kello puoli kuuden jälkeen tiistaiaamuna.

Poliisi kertoi tiistaina aamulla, että palo oli saatu sammutettua, mutta pelastustoimet olivat edelleen kesken. Poliisi eristi alueen ja pyysi asukkaita välttämään alueella liikkumista. Tilanteesta ei poliisin mukaan aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) sanoi kello yhdeksältä aamulla saaneensa päivystysilmoituksen Pähkinärinteen palosta.

Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber kertoi STT:lle, että Otkes selvittää asiaa.

”Me selvitämme. Emme voi vielä tällä hetkellä sanoa sen enempää”, Bieber sanoi.

Otkesin paikkatutkinta ei ollut vielä aamuyhdeksältä meneillään palopaikalla.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa tukea alueen asukkaille ja uhrien lähipiirissä oleville. Päivystyksen numero 09 4191 5800 palvelee jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.

Muut voivat olla yhteydessä oman alueensa sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai Mieli ry:n kriisipuhelimeen numerossa 09 2525 0111.

Punainen Risti tarjoaa nuoria ja perheitä järkyttävissä kriiseissä keskusteluapua SPR Nuorten Vantaa–Kerava-turvatalolla joko kasvokkain tai verkossa.

”Asia voi herättää paljon kysymyksiä myös lapsissa, ja lapset tarvitsevat tällaisessa tilanteessa läheisten aikuisten tukea ja läsnäoloa. Lasten ja nuorten kanssa on hyvä keskustella avoimesti lasten ikä huomioiden”, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Henna Niskanen sanoo hyvinvointialueen tiedotteessa.

”Parhaiten vanhemmat voivat luoda turvallista ilmapiiriä pitämällä kiinni arjen rutiineista”, Niskanen jatkaa.