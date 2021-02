Korkeasaaren eläintarhaan tuodusta kanahaukasta löytyi lintuinfluenssaa – kaikki Villieläinsairaalan linnut on lopetettu

Kari Salonen

Kanahaukka ruokaili Helsingin keskustassa sijaitsevan Forumin kauppakeskuksen katolla tammikuussa 2018.

Korkeasaaren Villieläinsairaalaan hoidettavaksi tuodusta kanahaukasta on varmistunut lintuinfluenssatartunta, Korkeasaari tiedottaa. Kaikki sairaalassa hoidossa olleet 11 lintua linnut (neljä harmaahaikaraa, viisi kyhmyjoutsenta, yksi laulujoutsen ja yksi mustalintu) on lopetettu ja tilat desinfioidaan. Puhdistuksen takia sairaala ei toistaiseksi ota vastaan mitään luonnonvaraisia potilaita.

Huonossa kunnossa ollut haukka löytyi Helsingin Kumpulasta. Pääkaupungin ensimmäinen lintuinfluenssa tapaus todettiin kuolleesta kyhmyjoutsenesta viime viikolla. Tämän jälkeen Villieläinsairaala alkoi testata kaikki hoitoon tuodut vesi- ja petolinnut.

Koska Villieläinsairaala ei ota vastaan potilaita, huonokuntoiset vesi- ja petolinnut pitää toistaiseksi toimittaa pääkaupunkiseudulta Viikin Yliopistolliseen eläinsairaalaan.

Lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi vesi- ja petolintuja ei pidä viedä pääkaupunkiseudulta muualle Suomen lintuhoitoloihin ilman, että ottaa yhteyttä alueen kunnan- tai läänineläinlääkäriin.

Lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava viipymättä kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille, Ruokavirasto muistuttaa. Myös kuolleena löytyneistä, yksittäisistä isoista petolinnuista on hyvä ilmoittaa. Mikäli oireita havaitaan siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa, on asiasta välittömästi ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Ruokavirasto kehottaa siipikarjatiloja tehostamaan tautisuojausta lintuinfluenssatartuntojen estämiseksi koko maassa. Siipikarjan ulkonapitokielto alkoi 8. helmikuuta.

Lintuinfluenssa on herkästi tarttuva siipikarjan ja luonnonvaraisten lintujen tauti. Korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N8-tyypin lintuinfluenssaa on havaittu alkusyksystä lähtien Keski-Euroopassa ja Ruotsissa. Suomen ensimmäinen tartunta löydettiin tammikuun lopulla Janakkalasta, ensin villeistä fasaaneista ja myöhemmin fasaanitarhalta.

Fasaanitarhalta löydetty lintuinfluenssaa Janakkalassa – Ruokavirasto määräsi lopetettavaksi kaikki tarhan tuhatkunta fasaania

Lintuinfluenssa uhkaa siipikarjaa – ulkonapitokielto astuu voimaan jo 8. päivä helmikuuta

Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn tulosinfossa: "Lintuinfluenssa on uhka liiketoiminnalle"