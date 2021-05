Löysitkö kotieläimestäsi punkin? – Uusi verkkosivusto kerää havaintoja ja sieltä voi tarkistaa oman alueen puremariskin

Puutiaisten leviämisestä yhä laajemmalle alueelle on puhuttu viime vuosina paljon. Tutkijat ovat alkaneet selvittää muuttunutta levinneisyystilannetta ja esiintyvyyttä uusilla innovatiivisilla tavoilla.

Jarkko Sirkiä

Punkkilive.fi-sivuston ilmoitukseen voi lisätä kuvan havainnosta.

Puutiaisten eli tutummin punkkien levinneisyyden ja esiintyvyyden tutkimustyöhön on luotu uusi työkalu, Punkkilive.fi-palvelu, johon kuka tahansa voi ilmoittaa puutiaishavaintonsa tuoreeltaan, kertoo Turun yliopisto tiedotteessaan.

Punkkiliven ideana on kannustaa kaikkia ulkona luonnossa tai kaupunkialueilla liikkuvia raportoimaan omat puutiaishavaintonsa selainpohjaisen palvelun kautta. Ilmoittaminen tapahtuu älypuhelimella Suomen kartan avulla vaikka heti havaintopaikalla. Palvelusta voi myös katsoa paikalliset tilanteet puutiaisten esiintyvyydestä tehtyjen havaintoilmoitusten perusteella.

"Punkkiliven lanseeraus on hieno askel paitsi puutiais- myös kansalaistutkimukselle. Kansalaisten osallistuminen tutkimusaineiston kartuttamiseen on kasvussa, ja se on valtavan arvokas asia tieteen näkökulmasta", sanoo Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtaja, professori Ilari Sääksjärvi.

Samalla kun puutiaiset ovat viime vuosina levinneet yhä laajemmalle alueelle Suomessa, myös borrelioosi- ja TBE-tapausten määrät ovat kasvaneet. Esimeriksi TBE- eli puutiaisaivokuumetartuntoja oli diagnosoitu viime vuonna 91 tapausta, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Puutiaisten leviämisen aktiiviseen seurantaan on siis monta tärkeää syytä. Ihmisten on hyvä olla perillä siitä, missä punkkeja liikkuu ja milloin suojautuminen on erityisen tärkeää. Vanhojen tunnettujen alueiden ohelle onkin syntynyt joukko uusia riskialueita, joilla ihmiset eivät välttämättä vielä tiedosta riskiä olevan.

Esimerkiksi Suomen suurimpiin lukeutuvien kaupunkien viheralueilta on viime vuosina löydetty elinvoimaisia puutiaispopulaatioita.

"Yhtenä syynä puutiaisten leviämiseen uskomme olevan ilmaston lämpenemisen. On huomattu, että sekä Suomessa että maailmalla puutiaisia tavataan yhä pohjoisemmassa ja toisaalta vakiintuneilla esiintymisalueilla yhä aikaisemmin keväällä ja myöhemmin syksyllä. Muutos on ollut niin nopeaa, että meillä täytyy olla saatavilla jatkuvaa dataa levinneisyyden tutkimiseen", kertoo Turun yliopiston puutiaistutkija Jani Sormunen.

Vastaavaa dataa on kansalaisilta kerätty aiemminkin kirjeitse sekä sähköisellä kyselyllä vuosina 2014–2015. Nyt kerääminen on siirretty mobiiliaikaan jatkuvasti päivittyvine havaintokarttoineen.

