Punkkipihdit kuuluvat jo mökkiloman vakiovarustukseen – pakkaa ainakin nämä apteekkituotteet mukaan kesäpaikalle

Uuden mökkikauden alkaessa on hyvä tehdä päivitys mökin lääkekaappiin.

Jaana Kankaanpää

Punkki irtoaa ihosta parhaiten siihen tarkoitetuilla pihdeillä.

Olipa kyseessä mökkiviikonloppu tai koko kesäloman mittainen mökkeily, on hyvä miettiä etukäteen, mitä kannattaa varata mukaan mökille, jotta vapaa-ajan vietosta tulisi mahdollisimman huoletonta ja onnistunutta, muistuttaa Yliopiston Apteekki tiedotteessaan.

Mökillä puuhastellessa voi sattua pieniä haavereita, jolloin ensiapupakkaus kannattaa varata käden ulottuville. Pienet kolhut ja naarmut voi hoitaa kätevästi tällöin itse.

"Tuotevalikoimaamme kuuluu valmiita ensiapupakkauksia, joista löytyy sidetarpeita, haavapyyhkeitä ja laastareita. On hyvä varata ensiapulaukkuun ainakin haavanpuhdistusaine, pienet sakset, laastareita tai muita sidetarpeita, punkkipihdit, sekä paketti hydrokortisonitabletteja ampiaisen piston varalta", asiakaspalvelupäällikkö Jonna Antikainen Yliopiston Apteekista kertoo.

Mökkireissun aikana on tärkeää huolehtia hygieniasta erityisesti silloin, jos mökillä ei ole sähköä tai juoksevaa, juomakelpoista vettä. Puhtaus tekee olosta miellyttävämmän ja auttaa suojautumaan taudinaiheuttajilta.

Loman aikana moni haluaa huolehtia myös ulkonäöstään, joten matkatavaroiden joukosta on hyvä löytyä myös joitakin ihonhoidon perustarvikkeita.

"Käsihygieniasta huolehtiminen saippuan ja juoksevan veden avulla on ensisijaisen tärkeää, mutta käsidesi tehostaa vaikutusta. Jos vatsa menee sekaisin, ovat nesteytysjuomat ja ripulilääke paikallaan."

"Pienet matkakoot, kasvosuihkeet ja likahiukkasia poistava misellivesi ovat näppäriä vaihtoehtoja ihonhoidosta huolehtimiseen. Hoitavilla pesunesteillä voi pestä päivän pölyt ja aurinkosuojatuotteet pois päästä varpaisiin", Antikainen jatkaa.

Antikaisen mukaan mökkiapteekkiin voi varata esimerkiksi seuraavat tuotteet:

Ensiapupakkaus

Hyttyskarkotteet

Antihistamiinitabletit

Kipulääke

Kyypakkaus

Pinsetit ja punkkipihdit

Sidetarpeita ja laastareita

Haavanpuhdistusaine

Desinfioiva käsigeeli tai -huuhde

Aurinkosuojatuotteet

Kylmägeeli/-spray

Hydrokortisonivoide/antihistamiinipuikko

Ripulilääke ja nesteytysjuoma

Hoitava pesuneste, joka soveltuu kasvoille ja vartalolle

Matkakokoisia hygieniatarvikkeita

"Omat reseptilääkkeet on aina syytä olla matkassa. Kipulääkepakkaus on hyvä päivittää uuteen, jos paketti on ollut mökillä talven yli. Ja jos jotakin tärkeää unohtui, lääkkeet voi tilata verkkokaupastamme (ya.fi) myös mökille tai matkan varrella olevaan noutopisteeseen. Farmaseutit ja kosmetologit palvelevat verkkokaupan chatissa kello 7–24", Antikainen muistuttaa.

Lue lisää:

Mökkikausi näkyy vakuutusyhtiössä: Taaperoa pistää ampiainen, aikuinen tippuu tikkailta rännejä putsatessaan