Ahmaa jäljitettiin ja sen päälle ajettiin moottorikelkalla – Taivalkoskella tapahtunut epäilty törkeä metsästysrikos syyteharkintaan

Jouni Turunen

Kuvan ahma ei liity tapaukseen.

Pohjois-Pohjanmaalla, Taivalkoskella tämän vuoden maaliskuussa tapahtunut epäilty törkeä metsästysrikos on siirtymässä syyttäjälle syyteharkintaan. Aasiasta kertoo Oulun poliisilaitos.

Tapauksessa on kyse siitä, että poliisin tutkinnan perusteella maaliskuussa Taivalkoskella sijaitsevalla soidensuojelualueella ahmaa on jäljitetty ja sen päälle on ajettu moottorikelkalla.

