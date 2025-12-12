Luonnonsuojeluliiton väitteet selvitettävä Ilmaan heitetyt väitteet susien poikkeuslupapäätösten perusteettomuudesta on selvitettävä, jotta luottamus voidaan säilyttää puolin ja toisin.

Väärin perustein poikkeuslupia susien tappamiseen oli myönnetty SLL:n mukaan ainakin Varsinais-Suomeen ja Rannikko-Pohjanmaalle. Kuva: Sami Karppinen

Metsä | Erä Kolumni Eija Vallinheimo

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) kertoi marraskuussa käyneensä läpi kaikki vuonna 2025 Riistakeskukselta haetut ja lokakuun loppuun mennessä myönnetyt suden vahinkoperäiset poikkeusluvat poronhoitoalueen eteläpuolella.

SLL:n mukaan kaikkiaan 27 poikkeuslupapäätöstä oli lupaehtojen mukaisia. Kymmenen lupaa susien tappamiseen puolestaan oli heidän mukaansa myönnetty ”ilman hakemuksessa olevia lainmukaisia perusteita”.

Suomen riistakeskus ehkä jopa tavoistaan poiketen vastasi SLL:lle, että päätösten perusteena viranomaisselvitykset, ei pelkästään hakijoiden oma kertomus.

Riistakeskuksen mukaan poikkeuslupaprosessiin sisältyy laaja selvitysvelvollisuus, ja päätökset perustuvat aina viranomaisten varmistamaan dokumentaatioon. Riistakeskuksen käytössä ovat muun muassa poliisin ja maaseutuelinkeinoviranomaisten lausunnot, Tassu-havaintoaineistot, karkotusraportit, riistavahinkorekisterin tiedot sekä muut tapauskohtaiset selvitykset ja valvontatiedot.

Tästä huolimatta SLL toistaa joulukuussa lähettämässään tiedotteessa väitteensä kertomalla, että osa vahinko- ja turvallisuusperusteisista poikkeusluvista oli annettu ”puutteellisin” perustein.

SLL ei kysyttäessä halua nostaa esille yhtään lupakohtaista tapausta, mutta mainitsee tiedotteessa erikseen Rannikko-Pohjanmaan. Sinne lupapäätöksiä on myönnetty tänä vuonna kolme, joissa kaikissa maaseutuviranomainen on vahvistanut susien lampaille aiheutuneet vahingot. Tästä ei ole kuitenkaan erillistä liitettä.

”On tietysti mahdollista, että osassa epäselväksi jääneessä tai mielestämme perusteetta myönnetyssä poikkeusluvassa lupaehdot saattavat täyttyä, mutta koska tietojen asianmukainen dokumentointi lupapäätöksestä puuttuu tai sitä ei ole, näin ei voi asian päätellä olevan pelkästään lupapäätöksen perusteella, kuten pitäisi voida päätellä”, SLL:n hallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää toteaa.

Ymmärrän toki, että viranomaistoiminnassa avoimuus on tärkeää, mutta dokumenttien vaatiminen kaikesta on turhaa etenkin, jos asian voi tarkistaa tarvittaessa muutoinkin. Jo tällä hetkellä jokainen poikkeuslupapäätös on noin 20 sivua pitkä pumaska paperia liitteineen.

Toivottavasti SLL selvittää kaikki epäselvät tapaukset riistakeskuksen kanssa ja meille kaikille selviää, onko väitteissä perää vai onko ne heitetty ilmaan tilanteen hämmentämiseksi.

Se on kaikkien etu tällaisessa tilanteessa.

Kirjoittaja on MT:n erätoimittaja.