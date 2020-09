Blondi karhu voi elää varsin normaalia mesikämmenen elämää – ellei sitten satu olemaan väärää sukupuolta

Kuvakaappaus

Kuvissa nähty eläin on tutkimusprofessori Ilpo Kojolan näkemyksen mukaan nuori, ehkä parivuotias. "Näin nuorten karhujen sukupuolen määrittely kuvasta menee arvuutteluksi. Jos on pakko valita, ehdotan naarasta."

Kuhmon erämaamaisemissa kuvattu vaaleakarvainen karhu voi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessorin Ilpo Kojolan mukaan saada tavanomaisen elinkaaren.

"Karhun tapaiselle kaikkiruokaiselle eläimelle vaaleasta väristä ei ole erityisen suurta haittaa. Se tulee kuitenkin helpommin saaliseläimen havaitsemaksi, mikä heikentänee sen onnistumista saalistajana", Kojola sanoo.

Suurempi kysymys on lisääntyminen. Väritys voi olla hidaste, jos ei kokonaan este pariutumiselle.

"Jos vaalea karhu on uros, sillä voi olla pulmia. Vaaleat urokset eivät ehkä ole samalla tavalla naaraiden suosiossa kuin normaaliväriset, sillä vaalea väri on periytyvä. Naaraat suosivat uroksia, jonka kanssa niillä on parhaat edellytykset saada menestyviä jälkeläisiä."

Voiko värityksen poikkeamasta olla mitään yllättäviä vaikutuksia eläimelle/ympäröivälle luonnolle tai ihmiselle?

"En osaa nimetä mitään erityistä yllättävää vaikutusta eläimeen tai sen ympäristöön saati ihmiselle", Kojola arvioi.

