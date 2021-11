Video: Kimmo Kuuva kertoo parhaan keinon saada villisika saaliiksi – "Ensin tulee yksi possu, ja pienen hetken jälkeen pölähtää lauma"

Villisikakannan jatkuva leviäminen otetaan maassamme vastaan ihastellen ja vihastellen. Joillakin on asiaan viha-rakkaussuhde, kuten esimerkiksi metsästävällä metsänomistajalla saattaa olla. Toisaalta tykömme on hiipinyt uusi hieno riistaeläin, toisaalta sen tekemä jälki metsässä tai viljapellossa ei silmää hivele.

Jahtikuksa-toimitus pääsi luvan kanssa rajavyöhykkeellä käymään ja toteamaan, että piikkilankoihin on jäänyt possunkarvaa. Tämä on todisteena siitä, että nuo veijarit käveleskelevät maasta maahan ilman viisumia helposti.

"Näitä polkuja näkee täällä jonkun verran. Siitä näkee, mistä siat ovat kulkeneet", näyttää miehikkäläläinen Kimmo Kuuva rajan piikkilangalla.

Vaikka joillakin alueilla sikoja ja niiden sinnikkään työn jälkiä näkyy hyvinkin runsaasti, on saalismäärien nosto kannan edellyttämälle tasolle yllättävänkin hankalaa. Sika on viisas, eikä se mene mihinkään loukkuun helposti. Ajometsästys on suomalaisille vielä vierasta, niin koirille kuin ihmisillekin. Eikä se ole aivan vaaratontakaan.

Kopista kyttäys on suoraviivaisin tapa päästä villisian kaatoon. Mutta niitä kyttäystunteja tarvitaan aika lailla jokaista laukausta kohden. Sen tietää jokainen asiaan perehtynyt.

Ruokinta on Kimmo Kuuvan mukaan paras keino saada possu hollille. Sikaryhmän ruokailu saattaa kestää useita tunteja.

"Ensin tulee yksi possu, ja pienen hetken jälkeen pölähtää lauma siihen ympärille ja siinä ne sitten syövät sulassa sovussa", Kuuva kertoo.

Tornista maahan ammuttaessa on etuna paitsi ampujan oma turvallisuus possuhyökkäykseltä, myös se, että luoti ei lennä kauas.

"Tässäkin on ysitie lähellä, joten on hyvä, että luoti pysähtyy lähelle maahan", Kuuva toteaa.

Näemme riistakameran kuvista, miten erikokoisia siat ovat.

Kuuva kertoo, miten eräällä kerralla tuli ensin porsasporukka syömään, ja pian sen jälkeen aikuisten sikojen ryhmä. Aikuiset ovat huomattavasti korkeampia, liki satakiloisia möhkäleitä.

"Meillä ei ole sellaisia ”pikkufiiatin” kokoisia 250-kiloisia käynytkään", hän toteaa.

Myös rajavyöhykkeen läheisyys vaikuttaa ampumiseen Miehikkälässä.

"Kyllä se sika koitetaan saada pysähtymään ennen vyöhykettä, ettei tarvitse valojen kanssa etsiä ja kysellä lupia rajavartiostolta", Kuuva kertoo.

Kello kahdeksan aikaan illalla alkaa kyttäys, kolmantena iltana peräkkäin. Kuuvan odotus on, että puolilta öin saattaisi tapahtua jotain. Joten niitä istumalihaksia on tarvittu tässäkin operaatiossa.

Ja kuinka ollakaan, sieltähän se tulee oikeanlainen possu hollille viimeinkin. Kolme yötä per kaato ei suinkaan ole ennätys.

"Ei tämä mikään ennätys ole, kyllä se sika perseellä otetaan. Tämä on kestävyyslaji", toteaa onnellinen kaataja laukauksen jälkeen.

"Tähän tuli emakko porsaineen. Ensin tuli porsaat, sitten näin sen emakonkin juoksevan paikalle. Jonkun aikaa jouduin odottamaan, että sain siitä yhden erilleen ja pystyin ampumaan", Kuuva kertaa tapahtunutta.

Kuuva oli kiikarin läpi arvioinut painoksi 50 kiloa, mutta Muurikkalan metsästysyhdistyksen lahtivajan puntari tiesi, että oikea paino tälle possulle on 42 kiloa.

Siitä ei montaa kiloa lihaa jää palkkioksi kolmen illan istunnosta, ruokinnasta ja kaikesta muusta vaivasta, jota moni muukin kuin ampuja on tämänkin saaliin eteen nähnyt. Ja olihan Jahtikuksan Seppokin mukana koko ajan kameroineen.

Sellaista se on, ilmaisen lihan hankkiminen metsästämällä.