ABC helpottaa raskaan liikenteen ahdinkoa – rakentaa lisää tankkauspaikkojaTeboiliin kohdistuva boikotti on vaikeuttanut kone- ja kuljetusyrittäjien polttoainehuoltoa.
ABC-ketju laajentaa polttoneste- ja latausliiketoimintaansa raskaan ammattiliikenteen tarpeisiin. Se helpottaa aiemmin Teboilia käyttäneiden kone- ja kuljetusyritysten tilannetta.
”ABC avaa uusia raskaan liikenteen tankkaus- ja latauspisteitä ensi vuodesta alkaen. Verkosto rakentuu vaiheittain muutaman vuoden aikana”, kertoo SOK Liikennekaupan johtaja Harri Tuomaala.
Ammattiliikenteen tankkaus- ja latauspisteitä rakennetaan pääsääntöisesti S-ryhmän logistiikkakeskuskusten ja alueterminaalien sekä valittujen ABC-asemien yhteyteen. Niiden tarkemmista sijainneista kerrotaan lisää ensi vuoden alkupuolella.
Tuomaalan mukaan ABC pystyy jatkossa tarjoamaan kilpailukykyiset ja asiakaslähtöiset ratkaisut logistiikka-alan toimijoille.
”Liikenteen käyttövoimat ja koko polttoainemarkkina ovat muutoksessa. Haluamme varmistaa, että suomalaisilla kuljetusyrityksillä on jatkossakin riittävästi laadukkaita, vastuullisia ja luotettavia palveluita saatavilla koko maan laajuisesti”, toteaa Tuomaala.
ABC:n uudet raskaan liikenteen tankkaus- ja latauspisteet tulevat palvelemaan yritysasiakkaita, joilla on S-Business-kortti.
Henkilöautojen puolella käynnissä on raju sähköistymisen tuoma käyttövoimamurros. Myös pakettiautojen sähköistyminen on päässyt käyntiin.
Raskaan ammattiliikenteen puolella diesel säilyttää kuitenkin asemansa vielä pitkään.
”Yksityisautoilijoille ja kevyen ajoneuvoliikenteen yritysasiakkaille olemme jo rakentaneet viime vuosien aikana Suomen suurimman teholatausverkoston. Vastaamme myös raskaan liikenteen sähköistymiseen rakentamalla latauspisteitä rekoille”, sanoo Tuomaala.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat