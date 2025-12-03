Sellun hinta alhaalla – Domtar sulkee havusellutehtaan KanadassaDomtarin mukaan myös raaka-aineen hinta vaikutti sulkemiseen. Tehdas ei ole onnistunut hankkimaan riittävästi kohtuuhintaista puuta.
Pohjoisamerikkalainen Domtar sulkee pysyvästi Croftonin sellutehtaansa Brittiläisessä Kolumbiassa Kanadassa.
Tehdas on tuottanut 380 000 tonnia havupuusulfaattisellua. Lopetus vie työpaikan noin 350:lta työntekijältä.
”Croftonin tehdas on kamppaillut jo jonkin aikaa”, toteaa Domtarin paperi- ja pakkausteollisuuden johtaja Steve Henry yhtiön tiedotteessa.
Henryn mukaan tehdas suljetaan, koska sellun hinta on pysynyt matalana. Tehtaalle ei myöskään ole pystytty hankkimaan riittävästi kohtuuhintaista puuta.
Domtar kertoo selvittävänsä mahdollisuuksia alueen tulevaisuuden käyttöä varten.
Domtarin vuotuinen tuotantokapasiteetti on 7,2 miljoonaa tonnia sellua, paperia, pakkausmateriaaleja ja pehmopaperia. Lisäksi se tuottaa sahatavaraa ja muita puutuotteita. Sillä on lähes 14 000 työntekijää yli 60 toimipisteessä Pohjois-Amerikassa.
Domtarin omistaa sijoittaja Jackson Wijaya.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat