Nyt puhuvat metsästävät nuoret: "Paras tapa viettää iskäni kanssa aikaa"

MT kysyi verkkoäänestyksessä, sopiiko metsästys lasten harrastukseksi.

Tiistaihin 30.10 mennessä äänestykseen osallistuneista 69 prosenttia piti metsästystä lapsille sopivana harrastuksena. 22 prosenttia oli päinvastaista mieltä. 8 prosenttia äänestäneistä pitää metsästystä lapsille osittain sopivana harrastuksena, johon sisältyy myös lapsille sopimattomia tilanteita.

Äänestykseen oli osallistuttu tiistai-iltapäivään mennessä yli 7 500 kertaa.

MT pyysi näkemyksiä metsästykseen lapsilta ja nuorilta.

"Harrastus on loistavaa täydennystä ja samalla vastapainoa meidän perheelle", kertoo 24-vuotias metsästäjä Keski-Pohjanmaalta.

"Läheisyys luontoon on syntynyt pienenä, mikä tekee metsästykseen liittyvistä asioista luonnollisia. Ilman metsästystä voisivat juuri aseiden käyttö ja eläinten kuolema olla asioita, joita ei ymmärrä. Metsästys on luonut terveen ja oikean suhtautumisen niihin."

Lapsen pitäisi hänen mielestä saada itse päättää, haluaako metsästää vai ei, sanoo eräs 15-vuotias vastaaja.

"Mielestäni metsästys on opettavainen harrastus lapsille ja nuorille, sillä metsästys on yksi maailman luonnollisimmista harrastuksista. Metsästyksen kautta lapsen voi opettaa siihen mistä liha tulee luonnollisesti, eikä niin että liha tulee kaupasta ja sähkö pistorasiasta. Mielestäni on hyvä antaa lapsen itse päättää haluaako metsästää. Itse olin ensimmäistä kertaa mukana metsällä 6 vuotiaana, kun kysyin pääsenkö mukaan."

"On hienoa, että olen saanut pikkutytöstä asti kulkea metsällä. Se on paras tapa viettää iskäni kanssa aikaa, kun muutoin harvemmin vietetään. Jokaisen suomalaisen tulisi osata metsästää, osata hankkia ruokaa muualtakin kuin kaupan lihatiskiltä. Tietokonepelit ja älyvempaimet vievät nykylapsilta kaiken ajan, ulkoilulle ei jää aikaa. Kyllä luonto on lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille tärkeää", sanoo 22-vuotias metsästyksen harrastaja.

Saalis ja tappaminen ovat sivuasia, korostaa 16-vuotias vastaaja.

"Metsästys on ainakin minulle luonnossa olemista sekä mielen rauhoittamista. Kalastus kuuluu myös samaan kategoriaan.

Saalis on minusta vain bonusta. En ole tuntenut itseäni ikinä tappajaksi, vaikka metsästystä olen harrastanut jo joitakin vuosia."