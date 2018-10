Sopiiko metsästys lapsen harrastukseksi, vai pitäisikö heitä suojella näkemästä eläinten kuolemaa? Äänestä ja kommentoi!

Onko metsästykseen ja laajemminkin eläinten tappamiseen osallistuminen lapselle sopivaa vai peräti kehitykselle haitallista?

Kysymys nousi kuumaksi keskustelun aiheeksi, kun MT kertoi Eläinten ystävä -lehden pakinasta, joka tuomitsee metsästyksen sopimattomana harrastuksena lapsille.

Useimmat uutista kommentoineet olivat eri mieltä pakinoitsijan kanssa, mutta puoltajiakin oli. Tämän jutun yhteydessä julkaistusta äänestyksestä voit ilmaista, millä kannalla olet itse.

Oheen on koottu lukijoiden perusteluja ja kokemuksia lapsen metsästämisen puolesta ja sitä vastaan. Kommentit ovat peräisin MT:n uutisen Facebook-kommenteista.

Huomion arvoista on, että keskustelussa äänessä ovat olleet aikuiset, eivätkä lapset, joista puhutaan. Julkaisemme mielellämme myös nuorten näkökulmia asiaan – ota yhteyttä, jos olet itse lapsi tai nuori ja haluat kertoa näkemyksesi metsästämisestä. Kerrothan viestissä nimesi ja yhteystietosi. Julkaisemme kirjoitukset nimimerkillä.

Lapsien metsästysharrastuksen puolesta

Ei metsästystä harrasteta tappamisen kiilto silmissä, vaan saaliin, mahdollisen ruuan toivossa. Se myös opetetaan lapsille. Eläimille ei saa tuottaa mitään turhaa kärsimystä. Sekin opetetaan lapsille.

Tervejärkinen, metsästystä asianmukaisesti harrastanut aikuinen ihminen osaa taatusti arvioida, lapsi- ja tilannekohtaisesti, mikä hänen seurassaan olevalle lapselle on soveliasta. Siihen ei sopimatonta karskiutta tarvita, vain asiallisuutta.

Mitä liian monet nykyajan lapset tekevät vapaa-ajallaan? Tappavat ihmisiä mitä julmimmalla tavalla tietokonepeleissään. Ilman aikuisten valvontaa. Se jos mikä asenne kasvattaa lapsia empatian puutteeseen ja julmuuteen.

Jäkiksessä taklataan, normiarjessa ei.

Monster-autoilla rytätään muita autoja. Normiarjessa ei. Nyrkkeilyssä lyödään toista nyrkillä, normiarjessa ei. Lapselle tulee opettaa tilanneälyä. Milloin mikäkin on sopivaa, milloin ei.

Leila Karppinen

Olen kasvanut maalla kotieläintilalla ja jo muutaman vuoden iässä olin mukana teurastuksissa. Minusta se oli luonnollinen tapahtuma elämän kiertokulussa. Siihen lapsenikin opetin ja hän pystyy lopettamaan tarvittaessa eläimen ilman tressiä.Aina se harmittaa Kun tuotantoeläinten joutuu lopettamaan.

Kalevi Hämäläinen

Eiköhän siihen eniten vaikuta, miten ne läsnäolevat aikuiset asian lapsille opettavat. Metsästys on paljon muutakin kuin se riistalaukaus.

Hanne Rinkinen

Mihin lehti rajan tappamisen oikeudesta asettaa. Saako kärpäsen läimäistä hengiltä lapsen kädellä, tai hyttysen, punkin, mihin he rajan asettavat. Koko juttu on kaksinaismoraalin sävyttämä ja kohdistuu metsästykseen harrastuksena. Kielletään se mitä ei itse harrasta, perustelut aina löydetään. Venäjän oikeudenkäytöstä sanotaan, että ensin ihminen laitetaan vankilaan ja seuraavaksi etsitään se, mistä häntä syytetään. Samoin toimivat nämä hurskastelijat.

Kalevi Tikka

Lapset tulee opettaa kunnioittamaan eläimiä niin että he eivät kivitä sorsanpoikasia kuoliaaksi tai kiduta siilejä puistoissa. Eivätkä salli vanhempien jättää kesäkissoja ilman ruokaa ja suojaa mökille syksyn tullen. Metsästäjä kunnioittaa saalistaan eikä tapa julmuudesta eikä huvikseen.

Leena Saarela

Ensi viikolla teurastetaan lapsena ukilta perityillä opeilla. Hyvä olisi lasten tajuta, että kun jotain ammutaan, niin se oikeasti kuolee eikä herää henkiin niin kuin räiskintäpeleissä.

Jarmo Moilanen

Riistakannan hoito kuuluu koko metsästäjän perheen arkeen ja viikonloppuun. Ja siihen kuuluu eläinten pyytäminen ja kivuton lopettaminen.

Kaupunkien "kukkahatut" vain ovat vieraantuneet todellisuudesta, että kauhistelevat kun jonkun toisen perheen alaikäinen saattaa nähdä kukkahatun mielestä raakaa ja brutaalia toimintaa ja jopa itse osallistua metsästykseen aseen kanssa.

Keijo Aalto

On hyvä, että eläimen asemaa on nostettu ja elinoloja monessakin tuotantolaitoksessa parannettu.

Lasten ylisuojeleminen ja kaikkien eläinten yli-inhimillistäminen sen sijaan on typerää. Eläimet kun tuppaavat kulkemaan vaiston varassa. Kyllä lasten pitää myös tiedostaa mistä se ruoka lautaselle tulee, ihan yhtälailla sen muksun voi metsälle mukaan ottaa kuin pottumaalle. Sitäpaitsi saaliin saaminen on huomattavasti jännempää, kuin perunoiden kuokkiminen.

En myöskään näe pahaa siinä, että lapsi opetetaan vastuulliseen metsästys malliin ja kulkemaan luonnossa.

Anniina Leinonen

Aseet ja tappaminen. Aseisiin on hyvä tutustua vaikka ampumaharrastus ei kiinnosta. Vain siten pystyy muodostamaan oman mielipiteen. Tappaminen. Kaikilla teoilla on seuraus. Niistä äärimmäinen on toisen olennon kuolema. Se on suuri vastuu.

Metsästys ja eläimen kuolema. Jokaisen olisi hyvä nähdä miten liha tulee kaupan hyllylle ja miten teollisuus ja metsästys eroavat tai ovat saman kaltaisia.

Metsästys'urheilu' sanasta pitäisi luopua. Se on puhtaasti metsästys, kalastus, linnustus. Urheilu sana halventaa eläimen kuolemaa.

Jan Hellqvist

Minusta lapsena ja nuorena kotona oli ihan normaalia, että porsaanteurastuksen jälkeen oli kasa sisäelimiä ja puhdistetut suolet, joista tehtiin possunmakkaraa. Kun joskus vieraille kahvipöydässä kerroin mitä kaikkea tähän herkkuun käytetään, tajusin että jotkut vieraat meni vähän valkoseksi ja hiljaseksi vaikka minä vaan kerroin hyvää ruokareseptiä -itse ne kuitenkin oli saattaneet alunalkaen kysyä, et miten niitä oikein perinteisiä makkaroita tehdään. Minusta kumminkin on mukavempi syödä semmoista, minkä raaka-aineet tiedän, vaikka ne olisi sitten niitä sisäelimiä.

Hanna Vahala

Lapsien metsästysharrastusta vastaan

Näille "kukkahatuille" te sitten kuitenkin lapsenne kiikutatte. "Tehkää nyt jotain ammatti-ihmiset, kun ei se uskalla nukkua öisin muuta kun vieressä ja valot päällä ja on ahdistunut."

Kaikki karmeudet pitää kuitenkin näyttää. Kuolema ei aina ole niin kivuton. Haavoittunut eläin jää lähtemättömästi herkkään mieleen. Ei mahdu karskin äijän pieneen mieleen ettei lapsen aivot vielä ole sillä asteella että pystyy kaikkia asioita käsittelemään. Aseen antaminen lapsen käteen on vastuutonta ja laitonta ja aseesta on aina vastuussa se, jolle aseenkantolupa on myönnetty.

Lapsien suojelemiseksi on lait siitä, mitä lapsille saa näyttää. Käsi sydämelle vanhemmat, kuinka monet näitä ikärajoituksia noudattaa?

Olen itse innokas metsässä liikkuja. Sukuni miehet ovat aina metsästäneet, he ovat myöskin taitavia ruuanlaittajia metsän antimista. Itse olen maalaistalosta ja muistan siantappopäivän kauhun päivänä, vaikkei sitä tehtykään lasten silmien alla. Olen myöskin lopettanut vahingoittuneen eläimen. En kuitenkaan antaisi lapselle kanaa lemmikiksi ja sanoisi että tarpeen tullen sitten katkaiset siltä kaulan. Jokainen vanhempi tuntee lapsensa parhaiten ja tekee päätökset, toivottavasti harkiten ja viisaasti.

Kaisa Jyräs

Kyllähän se ihan oikeasti kummallista on, että eläinten tappaminen on ajanviete. Parempia ja kehittävämpiä tapoja tutustua eläimiin ja luontoon on olemassa runsaasti.

Tapio Sipilä

Ei ole lapselle sopivaa. Mistä syntyy naisten hakkaajat, örvelökäyttäytyjät, kouluampujat, puolisonsa ampujat, listaa riittää.

Pirjo Meuronen

On eri asia nähdä kuollut eläin kuin tappaa se itse. Jokainen kunnollinen metsämies tai -nainen tuntee hetken pahaa mieltä eläimen kaatamisesta ja näin kuuluukin olla, sillä olemmehan inhimillisiä ja empatiakykyisiä olentoja. Kuuluuko lapsen tappaa se eläin itse? Osaako hän antaa asialle sille kuuluvan arvon & myötätunnon niin kuin aikuinen? Epäilen.

Suomessa hieno metsästyskulttuuri ja siellä hienoja aikuisia ihmisiä, jotka kantavat vastuun esim. huonosta osumasta, harhalaukauksesta jne.

Itsekin olen vienyt lapset lahtivajalle hirven ruhoa katsomaan, mikä onkin ihan luonnollista. On aivan toinen asia antaa kypsymättömälle pyssy käteen ja valta päättää elämästä.

Maija Pakkanen