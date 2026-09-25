Nurmeksen tavarasatamaan rakennetaan uittoalue puulleVesikuljetusten lisääminen vähentää raskaiden rekkakuljetusten tarvetta.
Nurmeksen tavarasatamaan rakennetaan oma uittoalue puukuljetuksille. EU:n tukema hanke vahvistaa kaupungin asemaa puukuljetusten solmukohtana Pohjois-Karjalassa.
Uudistuksen tavoitteena on mahdollistaa puun uitto Nurmeksen satamasta. Käytännössä alueelle rakennetaan kolme rinnakkaista puutavaranippujen sidontapaikkaa, puutavara-autojen purku- ja pudotuspaikka sekä uittoletkojen kokoonpanoalue.
Hanke täydentää aiempia satamainvestointeja ja laajentaa sataman käyttömahdollisuuksia metsäteollisuuden tarpeisiin. Rakenteiden avulla satamassa voidaan käsitellä puutavaraa nykyistä tehokkaammin.
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton mukaan hanke tukee sekä alueen elinkeinoelämää että ympäristötavoitteita. Vesikuljetusten lisäämisen vähentää raskaan liikenteen määrää maanteillä ja pienentävän kuljetusten ympäristövaikutuksia.
Uittoalueen rakentaminen on tarkoitus toteuttaa osana sataman laajempaa uudistamista lähivuosina.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää hankkeelle 630 000 euroa EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 900 000 euroa.Artikkelin aiheet
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