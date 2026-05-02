Daniel Wäjersten Vermoon Gio Cashin kanssa Daniel Wäjersten voitti viime vuonna Finlandia-ajon Mellby Jinxin kanssa. Tänä vuonna ruotsalainen menestysvalmentaja tavoittelee voittoa ja Elitloppet-lippua Gio Cashin kanssa.

Jaa Kuuntele

Gio Cash avasi kautensa voitolla Rommen pääsiäissunnuntain kultadivisioonassa. Kuva: Ylwa Welén / TR Bild

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Reilun viikon kuluttua sunnuntaina ravattavan Finlandia-ajon viimeinen kutsuttava osallistuja on Daniel Wäjerstenin Gio Cash. Seitsemänvuotias ori on kilpaillut kuluvalla kaudella kahdesti. Gio Cash avasi kauden voitolla Rommen pääsiäissunnuntain kultadivisioonassa. Viimeksi Solvallassa ori sijoittui toiseksi Don Fanucci Zetin jälkeen.

Ruotsin kärkivalmentajiin kuuluva Wäjersten voitti viime lauantaina Seinäjoki Racen Borups Victoryn kanssa. Viime vuonna ruotsalaisvalmentaja voitti Finlandia-ajon Mellby Jinxillä. Valmentaja suuntaa Vermoon Gio Cashin kanssa hyvillä mielin.

”Gio Cash on äärimmäisen kova hevonen, josta minulla on todella suuria odotuksia tälle kaudelle”, Daniel Wäjersten painottaa Vermon tiedotteessa.

Lähes seitsemän miljoonaa kruunua urallaan ansainnut Gio Cash kilpaili nuorempana hyvällä menestyksellä hollantilaisen Dion Tesselaarin valmennuksesta. Viime kaudeksi Wäjerstenin valmennukseen siirtynyt ori osoitti luokkansa riittävän avoimissakin lähdöissä.

Gio Cash voitti viime vuonna Bodenin Norrbottens Stora Pris -lähdön sekä Årjängs Stora Sprinterloppetin. Årjängissa ori juoksi myös ennätyksensä 08,5a.

Kausi päättyi kakkostilaan ravureiden epävirallisessa MM-lähdössä Yonkers International Trotissa New Yorkissa.

Finlandia-ajon voittajalle on tarjolla Elitloppet-lippu. Daniel Wäjersten lähtee tosissaan tavoittelemaan paikkaa Solvallassa toukokuun viimeisenä sunnuntaina ajettavaan lähtöön.

”Sillä on kaikki absoluuttisen huipun ominaisuudet, ja tuntuu vieläpä siltä, että viime talven hyvän treenijakson jälkeen ori olisi ottanut vielä yhden askeleen ylöspäin”, Wäjersten uskoo.

”Vermossa riisutaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella kaikki kengät. Lähden Gio Cashilla aina voittamaan lähtöä, oli vastassa ketä tahansa.”

Finlandia-viikonloppu ravataan Vermossa 9.-10. toukokuuta. 100 000 euron ykköspalkinnolla ajettava Finlandia-ajo on sunnuntain ohjelmassa. Mailin matkan kisaan kutsutaan yhteensä 10 hevosta. Lähtölista valmistuu maanantaina 4. toukokuuta.