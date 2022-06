Ravivihje: Nurmoksen ässä auttaa - silti haastavaa Ruotsin 75:ssä Pohjoismaissa pelataan kahta Ruotsin T75-peliä tänä viikonloppuna. Lauantaina on Östersundissa Jämtlands Stora Pris huippuhevosineen - sunnuntaina Oslo Grand Prix.

Östersundissa on tyypilliseen tapaan todella tasaisia lähtöjä, joiden kovista osallistujista ei ole aivan yksinkertaista tehdä osuvaa systeemiä. Timo Nurmoksen tallista tuleva italialaistamma Bentley Gar (T75-4) on ollut melkein naurettavan ylivoimainen ensimmäisissä juoksuissaan Ruotsin kamaralla, ja sen varaan kelpaa sentään rakentaa.

PÄIVÄN PANKIT

Bentley Gar on parhaalla mahdollisella paikalla jäätävä hevonen tällaiseen lähtöön ja Andreas Lövdal hyvä ohjastaja tähän oppilasohjastajien kisaan, joten asiaa ei tarvinne miettiä enempää.

Toisen pankin pystyttäminen on jo eri juttu. Moni laittaa Born To Runin (T75-3) yksin lapulle ja ori olikin mahtava Elitloppet-perjantaina kiertäessään kolmatta ensimmäisen kierroksen ja kadotessaan maisemaan. Kuitenkin se on valtavan paljon pelattu, lähti melko hitaasti viimeksi ja kenkien riisuminen voi tuoda nopeutta mutta myös epävarmuutta, joten ei.

Valinta kohdistuu päätöskohteen L.L.Royaliin, joka on aloittanut huimalla tyylillä Robert Berghiltä. Viimeksi 08-avaus johtavan rinnalla ei haitannut. Ruuna karkasi höyhenenkevyesti vastustajiltaan 12,8-ajalla täydellä matkalla, ja vastaava esitys olisi liki riittää nytkin hyvältä paikalta. Edellisen avausstarttinsa nykytallistaan L.L.Royal hoiti raskaalla kelillä johtavan ulkopuolelta. Vahva ja edullinen varma tähän?

POTINTEKIJÄT

Avauskohteessa kannattaa huomioida Global Bookmaker, joka on nyt kuin eri hevonen aiempaan verrattuna. Ruuna jäi pussiin viimeksi avattuaan ensin keulaan Elitloppet-viikonloppuna. Nyt voi olla koko matkan keulan vuoro lyhyellä matkalla.

Kakkoskohteessa L.Q.Widde on oikea suosikki, mutta vastassa on aiempaa kovempia. Norrlands Scott on elämänsä kunnossa ja kiinostava. Ruuna kulki 22,0/1900 metriä viimeksi laukan jälkeen ja jäi vielä lopussa kiinni.

Kolmoskohteessa hyvien paikkojen yllättäjät Mika Haapakankaan tallin Special Topmodel ja viimeksi Elitloppet-viikonloppuna myöhään tilaa saanut Capital Gain C.C. kiinnostavat.

Ruotsin Toto75-vihje:

3, 7, 5, 10, 6 (1,4)

3, 8, 9, 1, 14 (5,7)

5, 4, 2, 1 (9,3)

3 Bentley Gar (1,10)

9, 6, 11, 5, 4, 1, 2 (3,7)

7, 1, 10 (2,3)

3 L.L.Royal (2,6)

2100 riviä - 105 euroa.

