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Juuri nyt | Yksi ruisleipä maksaa New Yorkissa 60 dollaria
Tilaajalle | Satelliittikuvat paljastavat vilpin – 1 500 hehtaaria perusteettomia metsätukia