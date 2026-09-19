Soman Rincessa antoi karsintalähdössään myrskyvaroituksen. Tamma tuli maaliin voittaneen Kiriliinan selässä, mutta Soman Rincessaa ohjastanut valmentaja Ville Nisonen kertoi, että hevosella oli voittovoimat tallella.

”Se on aika pätkänopea hevonen. Karsinnasta jäi hyvä mieli”, Nisonen kuittaa karsintalähdön.

Nisosen puoliso Susanna Back omistaa Soman Rincessan yhdessä kasvattaja Reeta Sarivaaran kanssa. Hevosalan monitoimimies Ville Nisonen valmentaa ja ohjastaa tammaa.

Helmikuussa Soman Rincessa palkittiin Lapin ravigaalassa viime vuoden parhaana 4-vuotiaana suomenhevosena.

”Tamma on ollut meillä opetuksesta lähtien. Soman Rincessa on mukava hevonen, vaikka sillä on vähän tammakujeita välillä. Se on hyvä työntekijä, jonka kanssa on ollut mukava touhuta.”

Terveys tammalla on ollut aina hyvällä tolalla.

”Täytyy koputtaa puuta”, Nisonen kuittaa asian.

Soman Rincessa ei matkustanut karsintojen jälkeen napapiirille, vaan jäi Taipalsaarelle Ville Nisosen isän Olavi Nisosen luokse. Myös valmentaja on viettänyt aikaa Saimaan rannalla, vaikka välillä piipahtikin pohjoisessa asioita hoitamassa.

”Tamma on syönyt ja juonut hyvin, ja treenit ovat sujuneet hienosti. Paikka on 20 minuuttia Lappeen raviradalta, mikä on meille iso etu. Ei tarvitse ajaa 800 kilometriä ennen kisaa. Toinen hevonen James on ollut mukana kaverina.”

Ville Nisonen on asunut viime vuodet Rovaniemellä. Raviammattilainen on työskennellyt myös Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Kuva: Anu Leppänen

Ville Nisonen lähtee finaaliin takarivistä positiivisin miettein. Hänen mukaansa useampikin hevonen pystyy sopivalla juoksunkululla voittamaan lähdön.

”Olen itse tyytyväinen, jos saadaan korotettua rahaa. En usko, että Soman Rincessa on muita hevosia huonompi. Se pitää laskea mukaan tässä lähdössä.”

Etelä-Karjalasta kotoisin oleva Nisonen tunnustaa, että arvolähtö nostaa etukäteen pientä tervettä jännitystä pintaan.

”Ihan hyvin on saanut nukuttua kuitenkin”, Nisonen nauraa.

”Tuossa rantasaunalla suunniteltiin taktiikkaa ja käytiin Saimaassa uimassa. Siinä ne jännitykset laukeaa.”

Tuli tammojen ikäluokkakisasta menestystä tai ei, Saimaan rannalle ei Nisonen ehdi jäädä asiaa puimaan. Pitkään kilpailuista poissa ollut James nimittäin starttaa sunnuntaina Rovaniemellä.

Jamesilla on alla yksi paikallisravikilpailu. Viimeksi seitsenvuotias ruuna sai kilpailla ehjän kauden toissa vuonna.

”Sillä oli vähän kaikenlaista pientä ongelmaa. Nyt hevonen alkaa olla siinä mallissa, että voi taas kilpailla.”

MT Hevoset on suomenhevosten Villinmiehen Tammakilvan yhteistyökumppani.