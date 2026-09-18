Vuodet vierivät, mutta Pekka Korpi painaa täysillä – ”Ei tässä mitään exitiä ole olemassa, mutta tietyt asiat pitää ymmärtää”
MT Hevoset Liven vieraana käynyt Pekka Korpi yllättää nykyisellä suhteellaan ratamestareihin ja kertoo, kuinka haastavaa on alkaa tehdä siitosoriitta itselleen. Asia, jossa juuri Korpi on siinäkin onnistunut.
Vuosikymmenten uran raviurheilussa tehnyt Pekka Korpi on nykyään aika usein eri ratojen reunustoilla kuvaamassa ratamestarin menoa. Siihen on erityinen syy. Kuva: Ville Toivonen