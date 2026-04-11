Daniel Wäjersten saapuu Seinäjoelle Kuiperin kanssaKisan viime vuonna Borups Victorylla voittanut Daniel Wäjersten tavoittelee voittoa tänä vuonna nuorella nousevalla tähdellä Kuiperilla.
Kahden viikon kuluttua vuorossa olevan Seinäjoki Racen osallistuja lista täydentyi Daniel Wäjerstenin valmentamalla Kuiperilla. Viime vuonna Ruotsin ykkösvalmentajiin kuuluva Wäjersten voitti Seinäjoki Racen Borups Victorylla.
Kuusivuotias Stall Courantin omistama Kuiper kilpaili viime talven menestyksekkäästi Vincenessissä. Ori voitti joulukuussa Vincennesissä kovalla täyden matkan tuloksella 10,9a. Palkintorahoja talven starteista kertyi lähes 50 000 euroa.
Kuiper palasi Ruotsin kisoihin viime keskiviikkona Solvallassa. Ori sijoittui toiseksi Don Fanuzzi Zetin voittamassa lähdössä juosten ajan 11,2a.
Ikäluokkavuosinaan Kuiper selvitti tiensä karsintavoittajana useiden kisojen finaaliin. Onni ei ollut mukana finaaleissa, mutta ori on tehnyt kuusivuotistalven aikana lopullisen nousun avoimiin lähtöihin.
Seinäjoki Race ajetaan lauantaina 25. huhtikuuta. Täyden matkan kilpailuun kutsutaan 10 osallistujaa. Ykköspalkinto on 50 000 euroa.
Seinäjoki Race - kutsutut
1. Massimo Hoist (Suomi) - valmentaja Jukka Hakkarainen
2. Combat Fighter (Suomi) - valmentaja Antti Ojanperä
3. Dancer Brodde (Ruotsi) - valmentaja Johan Untersteiner
4. Kuiper (Ruotsi) - valmentaja Daniel Wäjersten
