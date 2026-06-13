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Mikä ihme on tällainen metsistä löytyvä puurakennelma?
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Mikä ihme on tällainen metsistä löytyvä puurakennelma?
Viime vuosisadalla mäkien huipuilla seisoi satoja kolmiomaisia torneja, mutta nyt sellaisen löytäminen on harvinaisuus.
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Metsä
|
Metsä
13.6.2026
20:00
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
kolmiomittaus
maanmittaus
Maanmittauslaitos
metsät
Suomi
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