Ravigaala suorana vain MT:n sivuilla – lähetys punaiselta matolta käynnistyy lauantaina jo kello 19.30Ravivuosi 2025 huipentuu huomisiltana Tampereella perinteiseen Ravigaalaan, joka näkyy suorana vain Maaseudun Tulevaisuuden sivuilla. Tunnelmaan pääsee kiinni jo puolta tuntia ennen gaalaa, jolloin käynnistyy lähetys punaiselta matolta.
Gaala alkaa siis hotelli Rosendahlissa kello 20, mutta vieraiden saapumista gaalaan seurataan poikkeuksellisesti jo puolta tuntia aiemmin punaisella matolla.
Kiinnostavimmat vieraat haastattelee ja juhlatunnelmassa mukana on MT Maatalouden ja Hevosten päällikkö Laura Ruohola.
Koko Ravigaala-lähetys on vapaasti kaikkien katsottavissa ja se löytyy myös jälkitallenteena Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivuilta sunnuntaina.Artikkelin aiheet
