Daytona tarvitsee yhä apua noustakseen ylös, Ruskeasuolla ei lisätartuntoja Hevosten herpesviruksen takia sairastunut huippukouluratsu voi paremmin, mutta tie paranemiseen on pitkä ja epävarma.

Jaa Kuuntele

Daytona on yksi lupaavimpia suomalaisia kouluratsuja. Kuva: Heidi Lammi Photography

MT Hevoset | Ratsastus Miia Lahtinen

Hevosen omistaja, olympiaratsastaja Elisabet Ehrnrooth kertoo, että Daytona on toistaiseksi Viikissä hevossairaalassa eristettynä muista hevosista. Se pystyy seisomaan omilla jaloillaan ja käymään makuulle, mutta se tarvitsee apua noustakseen ylös.

”Se pystyy liikuttamaa etujalkojaan ja hieman jopa takajalkojaan, ja se syö vähän. Mennään eteenpäin pienin, pienin askelin”, Ehrnrooth kuvailee.

Hän toteaa, että hevonen pitäisi nyt saada liikkumaan vähän kerrallaan.

”Se taistelee, se yrittää”, Ehrnrooth huokaa.

Hevosen tulevaisuudesta ei pystytä antamaan ennusteita. Osa hevosten herpesviruksen hermostomuotoon sairastuneista on palannut kilparadoillekin, osa ei palaudu täysin ja osa joudutaan lopettamaan.

Ehrnrooth kertoo, että uusia sairaustapauksia Daytonan kotitallilla Ruskeasuolla ei ole ilmennyt.

”Jos niitä ei tule lisää, tallit pystytään avaamaan noin puolentoista viikon kuluttua”, hän kertoo.

Ruskeasuolle asetettu vapaaehtoinen hevoskaranteeni ei koske poliisihevosia.

Ratsupoliisista kerrotaan, että poliisihevoset eivät ole sairastuneet, ja yliopistollisen hevossairaalan eläinlääkäri on antanut poliisihevosille luvan partioida kaupungilla karanteenista huolimatta, sillä on hyvin epätodennäköistä, että ne törmäisivät muihin hevosiin Helsingin keskustassa.

Lisäksi tartuntojen välttämiseksi kansalaiset eivät toistaiseksi saa taputtaa poliisihevosia.