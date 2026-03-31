Päivän ravit: Jonas Halbak Kuopion kurko Tiistaina Kuopiossa on mukavat iltaravit. Touhu jatkuu Ruotsin puolella Bergsåkerissa.

Jonas Halbakia ohjastaa Kuopiossa Iikka Nurmonen. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Markku Lindström

Kello 18.00 alkavissa Kuopion raveissa on ohjelmassa kymmenen lähtöä. Iltaan mahtuu useampikin ihailemisen arvoinen hevonen.

Lämminveristen ykkössarjassa suosikin asema on Jonas Halbakilla. Miika Tenhusen valmentama norjalaisori tulee starttiin reilun kuukauden paussilta. Helmikuussa Jonas Halbakin Ruotsin reissu ei mennyt aivan putkeen, kun hevonen jäi pussiin itsensä High On Pepperin taakse.

Laatumenijän fokuksessa lienevät lauantailähdöt, mutta on mielenkiintoista nähdä Jonas Halbakin vire tässä vaiheessa alkukevättä.

Kylmäveristen kovimmassa sarjassa Harri Kotilaisen valmentama Westerinen saa kyytiinsä Iikka Nurmosen. Valjakko yrittää pinkoa karkuun neljän kympin pakilta starttaavaa Cooleria, jolla on alla poisjäänti Teivon finaalikierrokselta.

Ravien ensimmäisessä lähdössä huomion arvoinen on Huvix. Terho Rautiaisen omistama ja valmentama nelivuotias tamma näytti viime viikolla Killerillä todella pätevältä aloittelijalta. Tuore startti kropassa hevosta kannattaa seurata sillä silmällä.

Kuopion Toto5-pelin ratkettua pelimiehet siirtyvät puristelemaan Ruotsin kuusnelosta, joka kisataan Bergsåkerissa.

Avauskohteessa huomion kiinnittää Griffin Kronos, joka aloittaa nelivuotiskautensa tiistaina. Daniel Wäjerstenin valmentama ja ohjastama ori antoi viime kaudella jonkinlaisia lupauksia. Vaikkei valjakko olisi vielä aivan terävimmillään, riittää muilla tekemistä sen lyömisessä.

Taukoaan päättää myös kolmannen kohteen PolePosition. Daniel Rédenin valmentama ori saapuu talvitauon jälkeen tositoimiin Rikard N Skoglundin ohjastamana.

Mielenkiintoinen vastus sille on Daniel Wäjerstenin tallista starttaava jenkkituonti Monkey Wine. Nelivuotiaalla ei ollut Ruotsin avauksessaan merkki päällä, vaan valmentaja ajoi sen pesään hyvin konservatiivisesti. Vaikka lähtöpaikka on ulkona, tamma on startti alla vaarallinen.