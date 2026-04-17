Johan Untersteinerilta toinenkin osallistuja Seinäjoen suurkilpailuunJohan Untersteiner tavoittelee uransa toista Seinäjoki Racen voittoa. Vuonna 2021 ruotsalaisvalmentaja voitti kilpailun Dear Friendin kanssa.
Vuonna 2021 Seinäjoki Racen Dear Friendilla voittanut Johan Untersteiner osallistuu tämän vuoden kisaan kahdella valmennettavalla. Aiemmin kutsutun Dancer Brodden lisäksi tallikaveri Karat River sai kutsun Seinäjoki Raceen.
Kahdeksanvuotias Karat River on ansainnut urallaan reilut 3,6 miljoonaa kruunua. Tällä ja viime kaudella ruuna on voittanut useita kultadivisioonalähtöjä. Tammikuussa Rommen kultadivisioonassa Karat River kukisti loppukirissä Katja Melkon valmentaman High on Pepperin.
Viisivuotiskaudella Karat River voitti Pariisin talvimeetingissä Vincennesin raviradalla. Uran 49 startista 18 ovat päättyneet voittoihin. Karat River on sijoittunut kaikkiaan 34 kertaa kolmen parhaan joukkoon.
Seinäjoki Racen lähtölista valmistuu lopullisesti ensi maanantaina 20. huhtikuuta. Kilpailu ajetaan lauantaina 25.4. 2100 metrin matkalla. Lähtöön kutsutaan yhteensä 10 osallistujaa. Kisan ykköspalkinto on 50 000 euroa.
Seinäjoki Race - kutsutut
1. Massimo Hoist (Suomi) - valmentaja Jukka Hakkarainen
2. Combat Fighter (Suomi) - valmentaja Antti Ojanperä
3. Dancer Brodde (Ruotsi) - valmentaja Johan Untersteiner
4. Kuiper (Ruotsi) - valmentaja Daniel Wäjersten
5. Need’em (Suomi) - valmentaja Miika Tenhunen
6. Star Photo S (Suomi) - valmentaja Matias Salo
7. Olly Håleryd (Ruotsi) - valmentaja Daniel Redén
8. Karat River (Ruotsi) - valmentaja Johan Untersteiner
- Osaston luetuimmat