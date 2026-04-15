Talven menestyjä SeinäjoelleMatias Salon valmentama Star Photo S on Seinäjoki Racen kuudes kutsuttu osallistuja. Lopullinen lähtölista valmistuu ensi maanantaina.
Talvena aikana hienolla menestyksellä kilpaillut Star Photo S on neljäs suomalaisedustaja tämän vuoden Seinäjoki Racessa. Matias Salon valmentama kuusivuotias on voittanut neljä kuluvan kauden seitsemästä kilpailusta.
Viime lauantaina Vermossa ajetussa Helsinki-ajossa Star Photo S sijoittui kolmanneksi. Edelle jäivät ainoastaan jo Seinäjoelle kutsun saaneet Combat Fighter ja Massimo Hoist.
Star Photo S juoksi ennätyksensä 11,2a viimeisimmässä kilpailussaan. Koko uran voittosumma on reilut 125 000 euroa. Ruotsissa syntynyt ruuna on napannut voittoja uransa aikana 17 yhteensä 55 startista.
Seinäjoki Racen lähtölista valmistuu lopullisesti ensi maanantaina 20. huhtikuuta. Kilpailu ajetaan lauantaina 25.4. 2100 metrin matkalla. Lähtöön kutsutaan yhteensä 10 osallistujaa. Kisan ykköspalkinto on 50 000 euroa.
Seinäjoki Race - kutsutut
1. Massimo Hoist (Suomi) - valmentaja Jukka Hakkarainen
2. Combat Fighter (Suomi) - valmentaja Antti Ojanperä
3. Dancer Brodde (Ruotsi) - valmentaja Johan Untersteiner
4. Kuiper (Ruotsi) - valmentaja Daniel Wäjersten
5. Need’em (Suomi) - valmentaja Miika Tenhunen
6. Star Photo S (Suomi) - valmentaja Matias Salo
- Osaston luetuimmat