Daniel Redénin kova kilpatamma SeinäjoelleSeinäjoki Racen kutsuttujen lista täydentyi Ruotsin kärkitammoihin kuuluvalla Olly Hålerydilla. Daniel Redénin valmennettava voitti viime lauantaina Jägersrossa avoimen tammalähdön.
Ruotsin ykkösvalmentajiin kuuluva Daniel Redén lähettää Seinäjoki Raceen mielenkiintoisen osallistujan. Seitsemäntenä Seinäjoelle kutsuttu kahdeksanvuotias Olly Håleryd on yksi Ruotsin kärkitammoista. Olly Håleryd siirtyi pari vuotta sitten Daniel Redénin valmennukseen.
Olly Hålerydin voittosumma on lähes neljä miljoonaa kruunua. Viime kaudella tamma voitti Elitloppet-lauantaina ajetun tammalähdön ennätyksellään 09,8a. Tammojen EM-lähdössä elokuussa Olly Håleryd sijoittui toiseksi.
Kuluva kausi käynnistyi kakkostilalla Solvallassa maaliskuun lopulla. Viime lauantaina Olly Håleryd voitti avoimen tammalähdön Jägersron T85-kierroksella hyvällä ajalla 10,1a.
Seinäjoki Racen lähtölista valmistuu lopullisesti ensi maanantaina 20. huhtikuuta. Kilpailu ajetaan lauantaina 25.4. 2100 metrin matkalla. Lähtöön kutsutaan yhteensä 10 osallistujaa. Kisan ykköspalkinto on 50 000 euroa.
Seinäjoki Race - kutsutut
1. Massimo Hoist (Suomi) - valmentaja Jukka Hakkarainen
2. Combat Fighter (Suomi) - valmentaja Antti Ojanperä
3. Dancer Brodde (Ruotsi) - valmentaja Johan Untersteiner
4. Kuiper (Ruotsi) - valmentaja Daniel Wäjersten
5. Need’em (Suomi) - valmentaja Miika Tenhunen
6. Star Photo S (Suomi) - valmentaja Matias Salo
7. Olly Håleryd (Ruotsi) - valmentaja Daniel Redén
