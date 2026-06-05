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MT-kysely: suomalaiset haluavat kieltää naamioitumisen julkisilla paikoilla
Vahva enemmistö suomalaisista haluaa kieltää lailla kasvojen peittämisen julkisilla paikoilla. Rikosoikeuden professori kuitenkin toppuuttelee.
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Uutiset
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Turvallisuus
5.6.2026
07:00
Tilda Karhumaa
Artikkelin aiheet
naamioitumiskielto
lainsäädännön muutos
rikosoikeus
kyselytutkimus
politiikka
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