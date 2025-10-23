Päivän ravit: Fat Rabbit aloittaa uudessa kotimaassaanTorstaina ravataan Kuopion Sorsasalossa, missä kilpaillaan yhteensä kymmenen lähdön verran.
Torstaina pelataan Toto5-peliä, joka starttaa normaaliin tapaan ravien neljännestä lähdöstä. Avauskohde on lämminveristen illan ykkössarja, missä takamatkalta starttaavat avoimen sarjan menijät. Voittosumman puolesta vielä alemmassa sarjassa juokseva Fat Rabbit tekee mielenkiintoisen debyyttistartin Antti Ojanperän tallista. Aiemman uransa Daniel Redénin käsissä juossut ruuna starttaa takamatkalta matkaan Santtu Raitala rattaillaan. Vastassa on muun muassa paalulta starttaava Jopp.
Kylmäveristen illan ykkössarja ajetaan pääpelin päätöskohteena. Ypäjä Päivi ja Cooleri näyttelevät pääosaa.
Illan suurin ykköspalkinto maksetaan Toto5-pelin kolmannessa kohteessa, joka on lämminveristen nuorten sarja kolme- ja neljävuotiaille. Bancarrotta, Joe Gamba Lunga ja Hard Problem ottavat toisistaan mittaa.
Caisani ja Stonecapes Vincens ovat muiden Toto5-kohteiden avainhevoset.
Kuopion ravit starttaavat kello 18.00. Toto5 -pelin jättöaika päättyy kello 19.10.
Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan torstaina Åbyssä. Kaksivuotiaiden Breeders’ Crownissa starttaa suosikkina Robert Dunderin tallin Kingen J.A.B.
Peliaika päättyy kello 20.30.
