Kaksi viimeisintä Prix d’Ameriqueta voittanut ranskalaisori Idao de Tillard ei puolusta Vincennesin talvimeetingin pääkilpailun voittoa tammikuun lopulla. Lähes kolme miljoonaa euroa urallaan ansainnut ori jouduttiin ähkyleikkaamaan viime maanantaina.
Ensimmäisten tietojen mukaan leikkaus sujui hyvin ja hevonen heräsi hyvissä voimin leikkauksesta. Oriin valmentaja Thierry Duvaldestin kertoi perjantaina Province Courselle huippuoriin palaavan kotitalliin samana päivänä. Samalla valmentaja totesi reilun kahden kuukauden kuluttua ajettavan Prix d’Ameriquen jäävän Idao de Tillardilta välistä.
"Meidän on hyväksyttävä tosiasiat. Idao de Tillardia ei nähdä ensi vuoden Prix d'Ameriquessa", totesi Duvaldestin Province Courselle.
