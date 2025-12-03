Dominant Stride ja Sahara Mercy luottorasteina Kolmesti putkeen voittanut Dominant Stride on ollut vakuuttava viime kilpailuissaan, joten siihen luotetaan myös keskiviikkona Vermossa. Rivin toinen varma on sopivan vastuksen kohtaava Sahara Mercy. Bonusta 75-pelissä on reilut 30 000 euroa.

Ruudikas Sahara Mercy on keskiviikkona lähellä voittoa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Like My Diamond on ensimmäisen kohteen selvähkö suosikki. Tapio Perttusen valmennettava tekee hyvää työtä jatkuvasti, eikä pienessä lähdössä ole suurta vaaraa jäädä pussiin sisäradalta.

Tauolta palaava kyvykäs Velshede ja Matias Salon tallista debytoiva Gratulations kannattaa mahduttaa mukaan, jos Perttusen ajokkia varmistelee.

Conrad Ljung on esiintynyt viime kilpailuissaan epävarmasti. Kunto on kohdallaan ja ravia mennessään se tuskin kohtaa parempaansa.

Nauriskydön Origon jatkaa kunnossa ja kuuluu kupongille. Takamaan Lurjus laukkasi viimeksi ensimmäisen takasuoran lopussa ja jäi kauas kärjestä. Viimeiset puolitoista kierrosta hevonen pisteli topakasti alle 30-vauhtia ja ehti vielä voittoon.

Yllättäjäksi on ehdolla Varjoanna, joka tuli Turussa kovassa lopetuksessa rehdisti perille saakka.

Sahara Mercy on systeemin ensimmäinen varma. Tuomas Korvenojan suojatti osaa olla välillä tulinen tapaus, mutta viime startin perusteella hevonen on hiukan sivistynyt käytökseltään.

Ohjastajalla on taktiikan suhteen monia vaihtoehtoja. Sahara Mercy pystyy voittamaan keskiviikon lähdön kaikilta juoksupaikoilta.

Neljännen kohteen voittanee Dominant Stride. Monipuolinen tamma on tehnyt viiteen viimeiseen kilpailuunsa vain hyviä esityksiä. Kaikki juoksupaikat käyvät hevoselle hyvin, eikä taktiikan suhteen tarvitse olla huolissaan.

Tuukka Variksen ohjastettava saanee jo kunnioitusta osakseen, joten voittokulku voi hyvinkin jatkua Vermossa.

Viidennen kohteen tärppi on New Grove Xtacy. Ruuna on juossut pitkän taukonsa jälkeen neljä kilpailua ja kunto tuntuu nousevan kohisten. Teivossa hevonen teki hyvän lopetuksen, vaikka kiritilat aukesivat turhan myöhään.

BWT Joker ei ollut viimeksi tauolta parhaimmillaan, mutta jo yhdeksän kertaa tällä kaudella voittanut ruuna pystyy ulkoradaltakin voittamaan. Sunshine Boy ja tauluaan vaarallisempi Madame De Vieki nousevat myös systeemiin.

Up Down Lily oli Killerin kovassa tammalähdössä hyvällä kirillä neljäs. Ete Jet ja EL Indeed ovat hevosia, joille ei ole häpeä hävitä. Pahasta paikasta huolimatta Jukka Torvisen ajokki kuuluu nykyvireessään kaikille lapuille.

Viimeinen kohde voi olla melkoinen vauhtijuhla. Shaqir ja Winter Oak lähtevät todella kovaa ja takarivin Stop The Press pitää huolen siitä, että matkavauhti pysyy reippaana koko matkan.

Viimeksi pussiin jäänyt Daisy Garden ja kovaa kirivä Fortnite ovat hyviä yllättäjä ehdokkaita.