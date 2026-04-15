Lapin aktiivisin poniharrastaja Daalia Koivupalo tähtää menestykseen kotiravien avauksessa Keminmaalla asuva Daalia Koivupalo on yksi Lapin aktiivisimpia poniharrastajia. Lukion ensimmäistä luokkaa käyvä ohjastaja on ehtinyt ajaa jo myös hevosten lähtöjä.

Daalia Koivupalon Matheo on aloittanut raviuransa lupaavasti. Kuva: Daalia Koivupalon kotialbumi

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Keminmaalla vaikuttava Daalia Koivupalon tililtä löytyy lähes 130 ajettua ponilähtöä. Poniura alkoi jo 10-vuotiaana. Sitä ennen ratsastusharrastus täytti hevostarpeen.

”Kävin useamman vuoden ratsastuskoulussa ratsastamassa. Poniajoluvan hankkimisen jälkeen tuli ensimmäinen raviponikin”, Daalia Koivupalo kertaa poniuran alkua.

Tällä hetkellä Koivupalolla ja hänen äidillään Emilia Pätsillä on työn alla kolme ponia sekä kaksi lämminveristä. Hevoset asustavat Tornion Laivakankaan raviradalla sijaitsevassa tallissa. Tallin perhe hankki Janita Luttuselta muutama vuosi sitten.

”Meiltä on kotoa tallille sellaiset kahdeksan kilometriä. Radalla on oikein hyvä pitää hevosia. Lisäksi tallissa on yksi täysihoitohevonenkin.”

Torniossa on vahvat ja pitkät raviperinteet. Tornion seudulta on lähtöisin useampi kovan luokan raviammattilainen aina Timo Nurmoksesta ja Petri Salmelasta lähtien. Useimmat maailmalle ponnistaneista torniolaisista ravivalmentajista hyödynsivät radan tarjoamia valmennusmahdollisuuksia uransa alussa.

Daalia Koivupalo kehuukin Tornion radan tarjoamia valmennuspuitteita. Ajopaikat pidetään kunnossa myös pitkän talvitauon aikana.

Ponien lisäksi Daalia Koivupalo valmentaa omistamaansa lämminveristä Botticelli Grifiä. Kaksikko kilpaili viime vuoden lopulla montélähdössä. Kuva: Daalia Koivupalon kotialbumi

”Radan lisäksi löytyy hölkkälenkki sekä muutama vuosi sitten rakennettu hyväpohjainen hiittisuora. Olosuhteista homma ei tosiaan jää kiinni”, Koivupalo naurahtaa.

Tornion pitkä talvitauko pakottaa torniolaiset poniharrastajat reissun päälle, mikäli kilvanajo polttelee vuoden pimeimpään aikaan. Daalia Koivupalo on ehtinyt tällä kaudella käydä kilpailemassa poneillaan sekä Oulussa että Rovaniemellä.

”Totta kai kotiradalla on helpoin ajaa kilpaa. Ei meiltä ole kuitenkaan niin kovin pitkä matka ole käydä Oulussa tai Rovaniemellä kilpailemassa. Kesällä kesä- ja paikallisraveissa on Lapissa useimmiten hyvin tarjolla ponilähtöjä.”

Valmennettavista poneista kaksi ovat A-kategoriaan kuuluvia shetlanninponeja. Koivupalon mukaan A-kategorian poneilla on helpompi harrastaa poniraviurheilua Pohjois-Suomessa.

”Täälläpäin on tosi vähän B-kategorian poneja. Kun poneja ei juurikaan ole, ei ole sitten kovin paljon kilpailumahdollisuuksia. Olisi mukava saada vähän lisää russ-poneja Lappiin. Saataisiin lisää ponilähtöjä alueelle sitäkin kautta. Russeillahan saa ajaa vanhempanakin kilpaa.”

Oma russ-poni Matheo on avannut raviuransa lupaavasti. Uran kahdeksasta startista puolet ovat päättyneet kahden parhaan joukkoon.

Daalia Koivupalo painottaa olevansa valmis lähtemään pidemmällekin kilpailemaan poniensa kanssa.

Ratsastus kuuluu Koivupalon valmentamien ponien ja hevosten valmennusarkeen. Kuva: Daalia Koivupalon kotialbumi

”Matheo voitti ensimmäisen kerran itseasiassa Kajaanissa ajetussa lähdössä. Ei pidempikään ajomatka ole ongelma, jos sarja on vain sopiva.”

”Matheo on vähän kuumaluontoinen kaveri. Uran ekoissa kisoissa, sillä oli hermojen hallinnan kanssa ongelmia. Mutta ravatessaan se on menestynyt mukavasti”, Daalia Koivupalo kuvailee poniaan.

Torniota lähin toinen ravirata on Ruotsin puolella Bodenissa. Ruotsin pohjoisin ravirata ajaa hyvän määrän yksittäisiä ponilähtöjä sekä poniravipäiviä. Daalia Koivupalo ei ole kuitenkaan käynyt kovinkaan usein kilpailemassa ponien kanssa Ruotsin puolella.

”Viime vuonna oli itse asiassa tarkoitus käydä useammin. Mutta siinä oli kaikenlaista, ettei päästy lähtemään. Etenkin Matheon kanssa olisi tänä vuonna tarkoitus katsoa lähtöjä Bodenista.”

Daalia Koivupalo on myös ehtinyt ottaa tuntumaa hevosten lähtöihin. Tililtä löytyy kolme hevosilla ohjastettua starttia. Näistä yksi oli neljänteen sijaan päättynyt montélähtö omalla Botticelli Grifillä viime joulukuussa.

Emilia Pätsi toimii Botticelli Griffin virallisena valmentajana tyttärensä 18-vuotispäivään saakka.

”En alaikäisenä saa olla hevosen vastuuvalmentajana. Minä sitä kuitenkin enimmäkseen liikuttelen kotona. Yritän valmentaa Botticelli Grifiä monipuolisesti. Sekä kärryistä että selästä käsin. Olen alkanut ratsastaa sillä kouluratsastustakin viime aikoina.”

Mikäli Daalia Koivupalon pitäisi tällä hetkellä valita ponien ja hevosten kesken, veisivät ponilähdöt vielä voiton.

Tornion ravirata tarjoaa hyvät valmennusolosuhteet. Kuva: Daalia Koivupalon kotialbumi

”Tämä ja ensi vuosi mennään varmaankin paljon ponilähdöt edellä. Ensi vuoden jälkeen en saa ajaa enää shetlanninponeilla kilpaa. Vähän kiinnostaisi hommata toinen russ-poni. Mutta kyllä minä hevostenkin lähtöjä haluan ajaa koko ajan enemmän.”

Peruskoulun lopulla nuori raviharrastaja harkitsi hevosalalle kouluttautumista. Kotiarki ponien ja hevosten kanssa painoi vaakakupin lukion puoleen.

”Mietin Kaustisen raviopistoon hakemista. Mutta olisin joutunut tekemään isoja muutoksia kotona olevien ponien kanssa. Se ei tuntunut fiksulle ratkaisulle.”

Lukion jälkeiset suunnitelmat ovat vielä hyvin avoimet.

”Kun en hakenut Kaustiselle, ei mikään muu koulutusala tuntunut omalle. Lukio tuntui siihen saumaan parhaalle vaihtoehdolle. Onhan tässä vielä aikaa miettiä tulevaisuutta.”

Lähiajan suunnitelmat ovat kuitenkin hyvin selvät. Tulevana sunnuntaina ravattavissa Tornion kauden avausraveissa Daalia Koivupalo ohjastaa kummassakin ponilähdössä. Kotiradan raveissa poneista starttaavat Mimmi ja Golden Christian.

Tallin starttihevosista starttaa Awesome Caviar Eelis Murtolan ohjastamana.

”Minä olisin ajanut Awesome Caviarilla, mikäli Eelis ei olisi ollut käytettävissä. Kyllä kahdessa ponilähdössä on jo ihan hyvin tekemistä yhdelle ravipäivälle”, Daalia Koivupalo päättää.