Jokimaan sunnuntairavit peruttiin kelirikon takiaLahden Jokimaalla ei järjestetä sunnuntain raveja radan epätasaisen sulamisen takia.
Raviradan tiedotteen mukaan rata on radikaalin kelin lämpenemisen takia sulanut epätasaisesti, eikä Lahdessa pystytä takaamaan turvallisia ja tasapuolisia kilpailuolosuhteita.
”Kelit ovat tällä hetkellä liian haastavat”, raviradan toimitusjohtaja Ville Holopainen toteaa tiedotteessa.
”Halusimme tehdä päätöksen ajoissa, jotta kilpailijat ja toimihenkilöt pystyvät reagoimaan asiaan paremmin.”
Holopaisen mukaan myös siirtomahdollisuutta selvitettiin, mutta sääolosuhteet ovat lähiradoilla vähintään yhtä haastavat kuin Lahdessa.
Lauantain T75-ravit on määrä ajaa Tampereen Teivossa. Ravit siirrettiin alkamaan kolme tuntia suunniteltua aikaisemmin eli jo aamukymmeneltä.
