Kolmas suomalaisedustaja sai kutsun SeinäjoelleSeinäjoki Raceen on kutsuttu viikko ennen lähtölistan lopullista valmistumista viisi hevosta.
Seinäjoki Racen viides osallistuja on Miika Tenhusen valmentama Need’em. Seitsemänvuotiaan ruunan viimeisin voitto on maaliskuun alusta. Tuolloin Need’em voitti Iikka Nurmosen ohjastamana hopeadivisioonan finaalin Teivossa.
Toissa vuonna Stall JB:n omistama Need’em huudatti suomalaisyleisöä Elitloppet-lauantaina. Santtu Raitalan ohjastamana kaksikko vei nimiinsä Klass I -finaalin edelleen voimassa olevalla SE-tuloksella 10,6a täydeltä matkalta.
Need’emin uran voittosumma on lähes 150 000 euroa. Ruotsissa syntynyt Need’em on voittanut urallaan tähän mennessä 17 lähtöä.
Seinäjoki Racen lähtölista valmistuu lopullisesti ensi maanantaina 20. huhtikuuta. Kilpailu ajetaan lauantaina 25.4. 2100 metrin matkalla. Lähtöön kutsutaan yhteensä 10 osallistujaa. Kisan ykköspalkinto on 50 000 euroa.
Seinäjoki Race - kutsutut
1. Massimo Hoist (Suomi) - valmentaja Jukka Hakkarainen
2. Combat Fighter (Suomi) - valmentaja Antti Ojanperä
3. Dancer Brodde (Ruotsi) - valmentaja Johan Untersteiner
4. Kuiper (Ruotsi) - valmentaja Daniel Wäjersten
5. Need'em (Suomi) - valmentaja Miika Tenhunen
