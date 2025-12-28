Sini Räisäsen perheessä poniravit ovat kolmen sukupolven harrastus Sini Räisänen on menestynyt kuluvalla kaudella sekä oman tallin poneilla että lainaohjastajana. Äidillä ja isänäidillä on tärkeä rooli Räisästen sisarusten poniraviharrastuksessa.

Jaa Kuuntele

Sini Räisänen on menestynyt hienosti Mr. Brightsiden kanssa kuluvalla kaudella. Kuvassa kaksikko valmistautuu starttiin Mikkelin St Michel -viikonloppuna. Kuva: Maisa Hyttinen

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Vesannon lukion toista luokkaa käyvä Sini Räisänen on yksi tämän kauden menestyneimmistä poniohjastajista. Karttulassa asuva 17-vuotias Räisänen on Suomen poniohjastajaliigan kolmannella sijalla 23 voitollaan.

”Minulla on ollut oikein hyviä poneja ohjastettavana. Iso kiitos siitä taustajoukoille” , aloittaa Sini Räisänen.

Ponikypärät-kilpailusarjan kuluvalla kaudella voittaneella Sini Räisäsellä on vahva tausta hevosiin ja raviurheiluun. Äiti Sari Räisänen ja äidinisä Heikki Nuutinen ovat kummatkin harrastaneet raviurheilua vuosikymmenten ajan. Ensimmäisen poninsa Sini Räisänen sai kymmenisen vuotta sitten.

”Olen pyörinyt mummolassa tallilla pienestä pitäen. Ensimmäinen ponini oli risteytysponi Omena. Opetimme sen äitini kanssa ajolle. Omenan kanssa harjoittelu loi hyvän pohjan poniraviurheiluun jo ennen P-ajolupakurssia.”

Sini Räisänen voitti St Michel - raveissa heinäkuussa 2024 Katri Tikkasen Ahtilan Helgalla. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Vuonna 2021 alkanut poniohjastajaura käsittää tähän mennessä 189 starttia. Ensimmäisenä vuonna startteja kertyi kahdeksan. Ensimmäisen vuoden kilpailut Sini Räisänen ajoi omalla Paratiisin Manta -ponillaan.

”Suoritin poniajoluvan itseasiassa jo 2020. Mutta ensimmäinen oma kilpaponi Paratiisin Manta löytyi vasta seuraavana vuonna. Olimme etsineet sopivaa ponia jo kyllä ennen P-ajolupakurssiakin.”

Tällä hetkellä Räisästen tallissa asustaa kolme raviponia. Sini Räisäsen nuoremmat sisarukset Sara ja Mira Räisänen ovat mukana aktiivisesti ponien valmennuksessa. Sisarusten kesken on selkeä työnjako ponien suhteen. Sini Räisänen vastaa Mr. Brightsiden valmennuksesta, Saran vastuulla on Jontun Aamunkajastus ja sisaruksista nuorin Mira Räisänen hoitaa Paratiisin Mantaa.

Sisarusten ponit asuvat isoisä Heikki Nuutisen tallissa 10 kilometrin päässä Räisästen kodista. Sini Räisänen kiittelee äitinsä ja isoisänsä roolia tallin arjessa.

”Äiti käy ihan muissa töissä, mutta hän kengittää meidän ponimme ja kuskaa meitä ympäri Suomen poniraveihin. Pappa hoitaa päivittäiset tallihommat. Tiimityötähän tämä homma on. Olemme lähes päivittäin perheen kesken tallilla iltaisin koulun jälkeen.”

Tällä kaudella Räisästen poneista Mr. Brightside on menestynyt todella mainiosti. Vasta neljävuotias russponiori on voittanut kauden 14 startistaan peräti 11. Räisäset hankkivat varsan vuoden ikäisenä myynti-ilmoituksen perusteella. Sini Räisäsellä oli hyvin aktiivinen rooli varsan hankinnassa.

”Sara oli juuri ajanut P-ajoluvan, ja oli sitten puhetta että voitaisiin ostaa yksi poni lisää meille. Bongasin myynti-ilmoituksen netistä ja olin yhteydessä kasvattajaan ennen kuin edes sanoin asiasta äidille. Onneksi äitikin piti varsan hankkimista hyvänä ideana ja suuntasimme Riihimäelle ponin hakuun ”, nauraa Sini Räisänen kolmen vuoden takaisille tapahtumille.

Sini Räisänen on kuluvan vuoden kolmanneksi voitokkain poniohjastaja. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Ponien kilpailuoikeus alkaa Suomessa kolmevuotiaana. Mr. Brightside aloittikin kilpauransa kolmevuotiaana hyvin valmistautuneena. Uran avausvoitto tuli kolmannesta startista viime vuoden heinäkuussa. Kausi käsitti yhteensä kahdeksan starttia, joista ainoastaan yhdessä tuli palkintopallin ulkopuolinen sijoitus.

Sini Räisänen painottaa suojattinsa olevan lahjakas ja innokas kilpailemaan. Valmennus on ollut hyvin johdonmukaista.

”Ajolle opettamisen jälkeen sitä ajettiin hyvin usein perheemme lämminveriravurin Winzetin kanssa. Ponille kehittyi vauhtivaroja ja äärimmäisen hyvä kilpailupää. Nykyään se vastaa muille hevosille ja kilpakumppaneilleen aina sellaisen tullessa rinnalle.”

Vaikka Räisäsen perheen ponit ovat vanhimman sisaruksen valmennuslistalla, korostaa Sini Räisänen kaikkien kolmen sisaruksen olevan mukana ponien valmennuksessa. Kotitallilla sijaitseva harjoitusrata tarjoaa hyvät puitteet valmennukseen.

”Takasuoralla kaikki kolme ponia mahtuvat juoksemaan rinnakkain tarpeen mukaan. Mutta yleensä minä ajan Mr Brightsidella yksin, mutta shetlanninponit valmentautuvat kahdestaan”, hän kertoo.

”Välillä ajamme isommallakin porukalla kotona, mikäli Tikkaset tulevat poniensa kanssa meille. Harjoituksissa on sellaista kilpailuntuntua.”

Tällä kaudella 64 starttia ohjastanut Sini Räisänen ajaa mielellään kilpaa myös muiden poneilla. Sari Tiikkaisen ja Katri Tikkasen poneilla Räisänen on päässyt ajamaan paljon lähtöjä viime vuosien aikana. Räisästen poneista Jontun Aamunkajastus on liisattuna Sari Tiikkaiselta.

”Katri Tikkanen kysyi minua pari vuotta sitten hiittaamaan Ahtilan Helgaa. Tämän jälkeen ollaan tehty aktiivisesti yhteistyötä.”

”Jontun Aamunkajastus tuli pari vuotta sitten meille kilpailuleasingiin. Heidän perheensä innostui sen jälkeen poniraviurheilusta. Sittemmin Tiikkaisen muutkin ponit ovat juosseet kilpaa.”

Hevosten lähtöihin vaadittavaa C-ajolupaa Sini Räisänen ei ole aikeissa suorittaa. Vaikka kotitallista löytyykin neljävuotias raviuransa alussa oleva lämminverinen Viceca, eivät hevosten lähdöt kiinnosta Räisästä tällä hetkellä.

”En ole pitkään aikaan ajanut hevosilla. Haluan keskittyä ponien lähtöihin, mutta voihan sitä ponivuosien jälkeen siirtyä hevosten kanssa harrastamaan.”

Talvitauolla paraikaa olevat Mr. Brightside nähdään kilpailemassa seuraavan kerran todennäköisesti tammi-helmikuussa. Viisivuotiaaksi vuodenvaihteessa kääntyvä ori juoksi tällä kaudella kaksi SE-tulosta, sijoittui toiseksi Derbyssä ja nelivuotismestaruudesta tuli voitto. Odotukset tulevista kisoista ovatkin korkealla.

”Kaukainen unelma olisi Elitloppet-viikonlopun Lilla Elitloppet -lähtö”, Räisänen mainitsee.

”Kunhan tulisi vaan kunnon talvikelit, niin päästäisiin ajamaan paremmin kotona. Meillä on aivan mahtava kausi takana, ja toivotaan että sama meno jatkuu ensi kaudella. Etenemme hissukseen ja tietoisesti. Jossakin vaiheessa ori on myös tarkoitus myös kantakirjata, mutta mielestäni sen aika ei ole vielä.”

Lukion jälkeistä aikaa Sini Räisänen ei ole vielä sen suuremmin miettinyt. Raviurheilu tulee jossakin muodossa kulkemaan nuoren poniraviurheilijan elämässä tulevaisuudessakin. Ensi vuonna Sini Räisänen täyttää 18 vuotta ja saavuttaa yläikärajan A-kategorian ponien lähtöjen suhteen ensi vuoden lopulla.

”Viimeiseen A-kategorian vuoteen tulen panostamaan paljon. Vuoden verran minulla on vielä aikaa miettiä mitä lukion jälkeen haluaisin tehdä. Jossakin muodossa raviurheilu tulee aina olemaan mukana elämässäni”, Sini Räisänen päättää.