- Hausjärvi
Hevoset karkasivat keskelle taajamaa HausjärvelläHevoset kulkivat kevyen liikenteen väylää ja ylittivät suojatien.
Hausjärvellä Hikiän kylässä vaelsi vapaana kolme hevosta keskiviikkona noin yhden aikaan iltapäivällä.
Havaintojen perusteella eläimet osasivat liikennesäännöt hämmästyttävän hyvin: ne kulkivat kevyen liikenteen väylää pitkin ja ylittivät taajaman poikki kulkevan tien suojatien kohdalta.
Paikallisen Facebook-ryhmän keskustelujen perusteella hevosten omistaja on saanut tiedon karkulaisista.
