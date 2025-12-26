Viikonlopun ravit: Mielenkiintoisia tauolta palaajia Kuopiossa, finaalit Solvallassa ja suomalaisravurit vastakkain VincennesissäKahden päivän perinteisen joulutauon jälkeen Suomen ravit jatkuvat tapaninpäivänä. Tapaninajot suoritetaan Seinäjoella, minkä jälkeen Kuopiossa ratkotaan lauantain Toto75.
Perjantai 26. joulukuuta
Seinäjoen tapaninajot ovat pyhäpäivästä huolimatta iltaravit. Kymmenen lähdön raveissa palataan totopeleihin Toto5 edellä.
Totoviitosen erikoisuus on lämminveristen monté, jossa kymmenvuotias Sahara Sandstorm kisaa uransa 240. startin. Siiri Mäkisen valmennettavalla jatkuvat kiireet jo sunnuntaina Forssassa, jossa on vuorossa kärrylähtö.
Seinäjoen ravit alkavat kello 18.00. Toto5-peli starttaa puolestaan kello 19.10.
Ruotsissa jatketaan joulun ajan Toto85-rumbaa. Perjantaina länsinaapurin kuningaspeliä puristellaan Solvallassa, jonne pelit pitää jättää viimeistään kello 17.10.
Solvallassa ajetaan Ruotsin vuoden viimeinen finaalikierros. Urheilupuolen suurin tähti on Daniel Redénin tallin Francesco Zet, joka hakee kultadivisioonan finaalissa revanssia Alessandro Gocciadoron valmentamasta Clarissasta.
Suomalaisväriä Solvallassa on ennen 85-kohteita. Einari Vidgrén oy:n omistama ja Matti Nisosen valmentama Sir Heartbreaker hakee 3100 metrin voltissa kolmatta voittoaan putkeen.
Pariisin talvimeetingissä on perjantaina harvinainen tilanne, kun Vincennesissä on samassa lähdössä vastakkain kaksi suomalaishevosta.
Gondolilla baariin -tallin omistama Condor Bar aloittaa Ranskassa Fabrice Souloyn valmennuksessa ja saa vastaansa Erik Bondon valmennuksesta debytoivan Ediman.
Vuosi sitten Ruotsiin Katja Melkon valmennukseen siirtyneen Ediman omistaa suomalaiskimppa, vaikka se kilpaileekin Melkon talliyrityksen nimissä.
Condor Bar ja Edima kilpailevat Vincennesin kolmannessa lähdössä, joka ajetaan kello 18.13.
Lauantai 27. joulukuuta
Vuoden viimeistä ravilauantaita vietetään Kuopiossa, jossa totolähtöjä on yhteensä yksitoista kappaletta.
Toto75-peli käynnistyy tuttuun tapaan viidennestä lähdöstä. Kuopion merkittävin tapaus on Vauhtiksen paluu radoille. Seppo Suurosen talvimenestyjä on ollut viimeksi kilparadoilla huhtikuun alussa. Vastassa ei ole tällä kertaa Morisonia, joka jäi viime viikolla Vermon divisioonafinaalista pois.
Lämminveristen kovimmassa sarjassa Need’em palaa pikkutauolta, ja saa välittömästi vastaansa lauantailähtöjen kermaa.
Kuopiossa ravit alkavat kello 13.00 ja Toto75 käynnistyy kello 14.45.
TotoTV:n studiossa ovat lauantaina kello 13.00 alkaen Jere Törmänen ja Tappi Hoikka. Varikolla pomppii sähköjäniksenä Lauri Hyvönen.
Ruotsissa pelataan myös lauantaina Toto85-peliä. Tällä kertaa kierros juostaan Gävlessä. Peli sulkeutuu ensimmäisen kohdelähdön alettua kello 17.10.
Sunnuntai 28. joulukuuta
Sunnuntaina iltapäivällä ravataan Forssassa. Neljännestä lähdöstä starttaavan Toto5-pelin avauskohteessa takamatkalta starttaa suosikkina Amazing Player, joka esiintyi edukseen kovassa kultadivisioonafinaalissa Vermossa ennen joulua. Paalulla tahtia lyö nousukuntoinen Stardust Comery.
Ruotsalaiset jatkavat väsymättä Toto85-osuman jahtaamista. Sunnuntaina 85-kierros tosin ratkotaan Norjan puolella Momarkenissa. Peli menee kiinni kello 17.10.
Pariisin talvimeetingin viikko huipentuu Prix d’Ameriquen esikisaan Prix de Bourgogneen, jossa on jaossa neljä paikkaa tammikuun lopullla ravattavaan suurkisaan.
Luvassa on jälleen maanosan parasta raviurheilua. Ranskan tähdistä mukana ovat muun muassa Go On Boy, Jushua Tree ja viimeksi yllättänyt Inmarosa. Vastaansa ne saavat Ruotsin kovan Borups Victoryn, joka on myös jo varmistanut paikkansa Prix d’Ameriqueen.
Kisa ajetaan 2100 metrin autolähtönä.Artikkelin aiheet
