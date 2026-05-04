Metsähallitus vertasi biokaasu- ja dieselauton päästöjä ja kulutusta Lapissa – selkeä eroLapissa toteutetuissa testeissä biokaasukuorma‑auto ja dieselauto ajoivat samaa reittiä lähes peräkkäin sekä tyhjänä että kuormattuna.
Puutavaran kaukokuljetus muodostaa Metsähallituksen mukaan merkittävän osan sen päästöistä. Nyt vähäpäästöisempää vaihtoehtoa perinteiselle dieselkalustolle haetaan muun muassa biokaasukuorma‑autoista, kertoo Metsähallitus tieotteessaan.
Metsätalous Oy vertasi biokaasukuorma‑autojen ja dieselautojen päästöjä puutavaran kuljetuksessa kahdella testijaksolla kesäolosuhteissa syyskuussa 2025 sekä talviolosuhteissa joulukuussa 2025.
Lapissa toteutetuissa testeissä biokaasukuorma‑auto ja dieselauto ajoivat samaa reittiä lähes peräkkäin sekä tyhjänä että kuormattuna. Testijaksot kestivät kerrallaan noin kolme päivää.
Testijaksojen välitulokset osoittavat, että nesteytetyllä biokaasulla toimiva puutavara‑autoyhdistelmä tuottaa sekä kesä- että talviolosuhteissa selvästi vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä.
Suurin ero havaittiin Metsähallituksen mukaan ajoyhdistelmien kasvihuonekaasupäästöissä.
Välitulosten perusteella biokaasukuorma-auto myös osoittautui molemmilla testijaksoilla dieselautoa energiatehokkaammaksi.
Energiankulutus tonnikilometriä kohti oli biokaasulla kulkevan kuorma-autolla kesän testijaksolla 7,2 prosenttia ja talven 7,6 prosenttia dieselverrokkiaan pienempi.
Biokaasukuorma‑auton hiilidioksidipäästöt olivat kesäkauden testijaksolla 61–62 prosenttia ja tonnikilometriä kohti mitattuna 63 prosenttia pienemmät kuin dieselverrokkiauton.
Vastaavasti talvitestissä päästöt olivat 62–63 prosenttia ja tonnikilometriä kohti 64 prosenttia pienemmät.
Se, ajoiko auto kuormattuna vai tyhjänä, ei tiedotteen mukaan vaikuttanut tuloksiin juurikaan.
”Vaikka kyse on vasta välituloksista, erot päästöissä ovat selkeitä. Tulokset ovat johdonmukaisia eri käyttötilanteissa ja eri vuodenaikoina”, muistuttaa aiheesta opinnäytetyöt Itä‑Suomen yliopistossa valmisteleva Lita Jäppinen tieodotteessa.
Päästöjen lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu myös ajoneuvon soveltuvuutta Lapin arktisiin olosuhteisiin.
Kuljettajien palautteen perusteella biokaasukuorma-autolla työskentely on koettu pääosin yhtä sujuvaksi kuin dieselkalustolla, vaikka biokaasuajoneuvo on alun perin suunniteltu maantiekäyttöön.
”Biokaasukuorma-autossa on pienempi moottoriteho kuin metsäkäyttöön suunnitellussa dieselkalustossa. Ero näkyy erityisesti tehokkuudessa, ja esimerkiksi kumpuisessa maastossa mäet voivat tuntua isommilta. Siitä huolimatta kuljetukset ovat sujuneet hyvin”, Jäppinen kertoo tiedotteessa.
Biokaasun tankkausverkosto on Lapissa vielä harva. Erillisen pitkän seurantajakson aikana on Metsähallituksen mukaan tavoitteena selvittää myös sitä, aiheuttaako tankkaaminen ylimääräisiä ajomatkoja.
Biokaasukuorma-auton pilotointi on osa LIFE-rahoitteista Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hanketta.
