Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Moni liukastuu ja loukkaantuu oman laiskuutensa takia käydessään nopeasti pihalla
Tilaajalle | Vuoden pappi alkoi pitää päivystystä lähikapakassa, kun työhuoneelle ei saapunut kukaan juttelemaan