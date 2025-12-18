Eveliina Virkkunen kehittää Ponssen kuormatraktoreita – kuuntele podcastista, millaista työ onEveliina Virkkunen on työskennellyt Ponssella jo lähes 20 vuoden ajan.
Hydrauliikan pääsuunnittelijasta kuormatraktoreiden tuotepäälliköksi. Lähes 20 vuoden ajan Ponssella työskennelleellä Eveliina Virkkusella on pitkä kokemus metsäkoneiden tuotekehityksestä.
Paras onnistumisen tunne syntyy, kun tiimi saa aikaan jotain uutta ja asiakkaat antavat siitä hyvää palautetta.
Metsän tyttö tahdon olla -sarja tutustuttaa kuulijansa metsäalalla työskenteleviin naisiin.
Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.Artikkelin aiheet
