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Lupa- valvontavirasto pyytää selvityksiä Googlen datakeskusten hakkuista ja niiden luvista
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Satelliittikuvat paljastavat vilpin – 1 500 hehtaaria perusteettomia metsätukia
Lupa- valvontavirasto pyytää selvityksiä Googlen datakeskusten hakkuista ja niiden luvista
Metsäkeskuksen mukaan hakkuille ei ole ollut esteitä metsälain perusteella.
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Metsä
|
Talous
18.9.2026
15:09
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
datakeskus
hakkuu
ympäristövaikutusten arviointi
Google
Muhos
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