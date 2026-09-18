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Juuri nyt | Lupa- valvontavirasto pyytää selvityksiä Googlen datakeskusten hakkuista ja niiden luvista
Tilaajalle | Satelliittikuvat paljastavat vilpin – 1 500 hehtaaria perusteettomia metsätukia