Kykyjään väläytellyt For a Reason vaihtoi maisemaa Etelä-Savoon. Tamma on astutettu, mutta kilpaura jatkuu joka tapauksessa vielä.

ME-tamman lahjakas varsa For a Reason nuoren valmentajan väreihin - ”On sillä radoillakin vielä sanansa sanottavanaan”