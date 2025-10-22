Päivän ravit: Vermossa Kuuma Cupin karsintoja – Bodenissa Raitalan ja Ojanperän suurhyökkäys Keskiviikkona ravataan maan pääradalla Vermossa, missä kilpaillaan yhteensä kymmenen lähdön verran.

Combat Fighter osallistui St Micheliin tänä kesänä. Keskiviikkona se starttaa suursuosikkina Bodenissa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Toni Sarkama

Keskiviikon pääpeli on vielä XL Toto65, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Illan avainlähtöjä ovat lämminveristen Kuuma Cupin karsinnat, joita ajetaan kolmena ensimmäisenä kohdelähtönä. Maxihill Trot, Steady and Quick ja Stoneisle Vertigo starttaavat karsintojen suosikkeina.

Teräsmiesliigassa Truly Easy ja Need’em iskevät vastakkain. Tammadivisioonassa Ninja Zon saa kimppuunsa EL Indeedin.

Kierroksen luottohevosia on viidennen kohteen Sahara Mercy.

Vermon ravit starttaavat kello 18.00. XL Toto65 -pelin jättöaika päättyy kello 19.10.

Ruotsin Toto86-peli ratkaistaan Solvallan ja Bodenin kaviouralla. Jälkimmäisessä riittää runsaasti mielenkiintoa varsinkin Santtu Raitalan ja Antti Ojanperän myötä. Ojanperän tallista starttaa yhteensä neljä hevosta Ruotsissa. Näistä Combat Fighter ja Goodwin Zet kilpailevat pääpelin kohdelähdöissä. Santtu Raitala ohjastaa Bodenin jokaisessa lähdössä. Sandra Erikssonin tallin Husavik on kolmannen Toto86-kohteen ennakkosuosikki.

Peliaika päättyy kello 21.30.