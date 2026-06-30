Päivän ravit: Kriteriumkokeessa potentiaalisia ikäluokkahevosiaTeivon Toto5-peli alkaa haastavalla kolmivuotiaiden kohtaamisella. Voittajan ennustaminen ei ole tasokkaiden hevosten joukosta välttämättä helppoa.
Kolmivuotiaiden lämminveristen Kriteriumkoe on rajattu enintään 2 500 euroa tienanneille ravurin aluille. Viivalla on tästä huolimatta erittäin kovia menijöitä, joilla voi olla sanansijaa, kun syksyllä kisataan ikäluokan kovimmissa lähdöissä.
Antti Veteläisen Tatum Ale on aloittanut uransa kahdella todella väljällä voitolla. Teivon ratatallilta keväällä poistunut Markku Nieminen tuo viivalle Coriolanus Fridon, joka oli toukokuisessa debyyttistartissaan Vermossa todella vakuuttava. Toisessa startissaan ruuna repesi laukalle.
Candy Boy Power oli ohjastajansa Hannu Torvisen mukaan matkalla kohti uransa toista voittoa toisessa startissa, kunnes kouvolalainen pulu sotki valjakon suunnitelmat. Hannu-Pekka Korven suojatti selvisi törmäyksestä onneksi säikähdyksellä, ja on nyt valmis jatkamaan kolmivuotiskauttaan.
Canberra Eastwind on voittanut uransa molemmat startit todella helposti. Teivossa vaade kasvaa, sillä Tapio Perttusen treenattavalle on arvottu takarivin paikka. Lisäksi vastus kovenee tiistain kisassa.
Lämminveristen kovimman ryhmän suosikki on Ken’s Carlos. Harri Koivusen valmentama ikäruuna on tehnyt tasaisen laadukasta jälkeä. Hyvältä lähtöpaikalta Teivossa mahdollisuudet menestykseen ovat mainiot, kun tällä kertaa vastassa ei ole Stoneisle Vertigon tapaisia hurjimuksia.
Kylmäveristen ykkössarjassa suosikki tulee Salosta. Petteri Himmelroosin löytö Tuulen Viljo voitti juhannuksena Kokemäellä määrämittaisella kirillä, eikä ole kauden kuudessa startissaan livennyt kärkikaksikon ulkopuolelle.
Marko Korven valmennettavat ovat tehneet viime aikoina radoilla hurjaa jälkeä. Tänään luupin alla on Gourmet Brodde, joka antoi Forssassa näytteen nousukunnostaan. Teivossa ruuna lähtee hyvältä paikalta, ja on siitä suosikki.
Ruotsin pääravit ajetaan Hagmyrenissä. Järvsöfaksin muistolähtö on rajattu ruotsalaisille ja norjalaisille 5-6-vuotiaille kylmäverisille. Suomalaisille tutuimpia menijöitä ovat Elitkampenin kakkonen Majblomster ja Härmässä juhannuksena näyttäytynyt Gör Som Jag Vill.
Sleipners Elitlopp on avoin kylmäverilähtö. Elitkampenin kolmonen B.W.Sture on arvottu takarivin lähtöpaikalle. Eturivin hevosista sitä haastavat sisäratojen Järvsöodin, Tekno Jerven sekä Oppgprdsdrängen.Artikkelin aiheet
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