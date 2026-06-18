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Juuri nyt | UPM aikoo keskeyttää tuotannon kahdella sellutehtaalla
Tilaajalle | Siskokset viljelevät yhtä Suomen suurimmista perunatiloista: ”Vahvuudet ja osaamisalueet jakautuvat luonnollisesti”