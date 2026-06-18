Päivän ravit: Paalun nousukuntoiset suomenhevoset avaavat pelin KouvolassaJuhannus on aivan ovella. Torstaina keskikesän juhlaan otetaan ensitahdit Kouvolassa. Ruotsissa ollaan liikkeellä myöhäisellä aikataululla.
Mari Rautiaisen valmentama Rautianna antoi puolitoista viikkoa sitten Lappeessa näytön nousukunnostaan. Vahva, toisen sijan tuonut kiri lupaa hyvää Jarkko Kervisen ohjastamalle tammalle.
Aivan ykkössuosikin asemaa ei Rautianna Kouvolassa saa, sillä suosikin viittaa – vai pitäisikö sanoa loimea – pitää Onon Nopsavauhti. Ismo Truhposen treenattava oli juurikin yllä mainitun Lappeen lähdön voittaja. Viime startissa Killerillä kiri keskeytyi pahaan laukkaan. Kunto on kuitenkin kaikesta päätellen kova.
Takamatkalta kärkeen yrittävät muun muassa Birger ja Tatuari, jolle tämä startti on viimeinen oriina. Terho Rautiainen kertoo Tatuarin ja muiden juhannuksena starttaavien hevostensa kuulumiset torstaina MT Hevosissa.
Myös lämpöisten ykkössarja on tasoitusajo. 60 000 euron paalu saa 20 metrin etumatkaan avoimen takamatkan hevosiin nähden. Paalun kovin kasvo on Maxihill Trot, vaikka sen Forssan esitys ei ollutkaan odotetun terävä.
Takamatkan ankarin voiton tavoittelija lienee Global Beware. Tapio Perttusen valmentamat hevoset ovat jo pitemmän aikaa kilpailleet mainiossa iskussa, eikä Lappeessa pitkällä kirillä voittanut Global Beware tee poikkeusta.
Kouvolassa ohjelmassa on myös kolmivuotiaiden lämminveristen Kymenlaakso-sarja sekä amatööriohjastajien SM-liigalähtö. Jälkimmäisessä ohjastaa muiden mukana Lappeen raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo.
Danneron ravit alkavat vasta kello 21.00 Suomen aikaa. Niinpä myös Toto64-peli starttaa tavallista myöhempään, eli vasta kymmenen jälkeen.
Illan päälähtönä ajettavan High Coast Midnight Racen suosikki on Daniel Redénin neljävuotias jenkki Uno U.S. Tosin toukokuun alussa Solvallassa oriin menossa ei ollut samaa lentoa kuin huhtikuussa Gävlessä.
Pientä ideaa voisi olla Ajlexes Hansissa, vaikkei Tomas Petterssonin valmennettava ole kauden kuudessa startissa vielä voiton makuun päässytkään.
Ruuna osoitti Bergsåkerissa vajaa kuukausi sitten kunnon olevan kohdillaan. Pettersson ampaisi keulaan, josta valjakko johti pitkään. Ajlexes Hans ei luovuttanut missään vaiheessa, ja vain kaksi kovanaamaa paiskasi lopussa ohi. Lyhyen matkan aika 10,5a kertoo vauhdista oleellisen.Artikkelin aiheet
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