Hallintovaliokunta hyväksyi esityksen: Vaaratiedotteet jatkossa suoraan puhelimeenLakimuutoksen tarpeellisuuteen havahduttiin viime keväänä, kun viranomaiset kehottivat vaaratiedotteessa ihmisiä pysymään sisätiloissa Uudellamaalla drooniuhan vuoksi.
Eduskunnan hallintovaliokunta on hyväksynyt sellaisenaan hallituksen esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta. Lakia on tarkoitus muuttaa siten, että vaaratiedote välitetään myös solulähetysjärjestelmää käyttäen.
Lakimuutoksen tarpeellisuuteen havahduttiin viime keväänä, kun viranomaiset kehottivat vaaratiedotteessa ihmisiä pysymään sisätiloissa Uudellamaalla drooniuhan vuoksi. Moni alueella oleskelleista sai tiedon asiasta toisten ihmisten tai median kautta.
Uusi järjestelmä mahdollistaa viiveettömän, nopean ja maantieteellisesti rajatun tiedotevälityksen kaikille vaara-alueella oleville mobiilioperaattoreiden päätelaitteille.
Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa, ja uusi järjestelmä on tavoitteena saada käyttöön myös marraskuussa.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat