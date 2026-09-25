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Uutiset
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Energia
25.9.2026
07:00
Harri Kallio-Kurssi
Artikkelin aiheet
sähkö
Fingrid
energiantuotanto
hiilivoimala
kulutusjousto
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