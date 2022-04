Atupem on valmiina paluuseen - ”Kun viisi starttia on mennyt, niin rumpua voi jo päristää”

Huippuori Atupem on ollut kilparadoilta sivussa yli kaksi vuotta. Nyt on tapahtumassa: vuoden 2019 Seinäjoki Racen ykkönen on ilmoitettu ensi maanantaille koelähtöön.